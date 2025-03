Il campionato di Eccellenza prosegue e nel girone A, tra risultati più o meno sorprendenti, i weekend passano e ci si avvicina sempre più al termine della stagione 2024-2025. Il momento negativo della W3 Maccarese continua. I bianconeri, anche nella recente 25esima giornata, non sono riusciti a ritrovare un successo che manca di fatto da un mese a questa parte. Il match, svoltosi alle ore 11:30 presso lo Stadio Comunale, vedeva i ragazzi di mister Colantoni impegnati sull’ostico campo del Pomezia. Le aspettative della vigilia non hanno deluso. Infatti, i padroni di casa - a ridosso della zona play-out - hanno dato tutto quel potevano dare, rendendo la sfida vivace ed inchiodando il risultato finale sull'1-1. Se al 35' Tortolano apre le marcature, gli ospiti non si scoraggiano e grazie a Ferrari siglano al 40' la rete della definitiva parità. Nonostante comunque dei restanti 45 minuti dalle grandi emozioni, soprattutto per i tanti cambi effettuati. Nel mezzo, le espulsioni di Busti e Solimina per il Pomezia ed un gol annullato alla W3 per un fuorigioco segnalato dall'assistente.

Un passivo, indubbiamente, che fa felice soltanto la squadra ospitante, a sua volta protagonista nell'aver ottenuto un punto prezioso in ottica salvezza. Discorso ben diverso per i maccaresani, che a causa dell'ennesimo stop maturato in questo periodo, scivolano al terzo posto in classifica dopo lo 0-1 rifilato dal Civitavecchia al Fiumicino. Di fondamentale importanza, dunque, sarà il prossimo match interno con l'Academy Ladispoli. L'obiettivo almeno di disputare gli Spareggi Nazionali rimane e per far sì che possa accadere ciò, i bianconeri sono obbligati a rimettersi presto in carreggiata.

