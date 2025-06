Il calciomercato è ufficialmente entrato nel vivo. Tra chi arriva, con gli acquisti e chi parte con le cessioni, nel mezzo il consueto valzer delle riconferme. Non c'è tempo da perdere e la W3 Maccarese lo sa molto bene. Il club bianconero, dopo l'ufficialità di Andrea Zappavigna come nuovo allenatore, ha annunciato di recente cinque calciatori che faranno ancora parte della prima squadra in occasione della stagione 2025-2026.

Nonostante un podio nel girone A di Eccellenza ottenuto, la compagine maccaresana, per mettere alle spalle la cocente delusione dell'eliminazione dai playoff per merito del Monastir, ripartirà da capitan Simone Starace ed Enrico Citro. E non solo, perché saranno inclusi nel progetto anche Luca Di Giovanni, Daniele Tisei e Lorenzo Marinucci. I quali hanno deciso di continuare a sposare la W3, divenendo con il passar del tempo e grazie soprattutto a questi rinnovi contrattuali, sinonimi di continuità e appartenenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA