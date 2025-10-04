Torna il grande calcio al W3 Stadium per la quinta giornata del girone A di Eccellenza. Domani alle ore 11 andrà in scena W3 Maccarese-Viterbese. E non solo, perché sarà la volta anche del Maccarese Day. La società bianconera chiama a raccolta il proprio pubblico in una mattinata di sport e orgoglio territoriale, con l’obiettivo di rialzare subito la testa dopo la battuta d’arresto nel derby contro l’Aranova, conclusosi con un 3-1 che ha lasciato l’amaro in bocca. Mister Zappavigna e i suoi ragazzi vogliono ripartire subito, e il confronto con la compagine di Viterbo rappresenta un banco di prova importante quanto stimolante. Nonostante il passo falso dell’ultimo turno, la W3 ha mostrato buone trame di gioco e determinazione: qualità che ora dovranno emergere con maggiore continuità per tornare a fare punti. La Viterbese, reduce dall'1-1 contro i Monti Prenestini, ricopre il ruolo di avversario solido e ben attrezzato, arrivando allo Stadium con ambizioni da protagonista. Davanti a sé, però, troverà una squadra decisa a riscattarsi, spinta dal calore del proprio pubblico.

BIGLIETTI E PROMOZIONI. L’evento sarà aperto a tutta la comunità, con biglietti dal costo accessibile. Euro 10 l’intero, 5 euro il ridotto per Under 16, Over 65 e accompagnatori tesserati. L’ingresso sarà gratuito per i tesserati. In un’iniziativa che vuole premiare il senso di appartenenza e il legame con i colori bianconeri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA