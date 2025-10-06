Colpite e affondate, tre su tre. È con grande orgoglio che il Consorzio VolleyPiù Etruria apre la stagione sportiva con un risultato davvero importante: tre qualificazioni alle Eccellenze Regionali centrate su tre obiettivi pianificati.

«Sul fronte maschile – dichiarano dal consorzio - l’Under 19 e l’Under 17 conquistano con determinazione l’accesso al massimo livello regionale, mentre sul femminile arriva la splendida conferma dell’Under 18, a completare un trionfo che premia lavoro, programmazione e passione.

Un cammino tutt’altro che semplice: cinque-sei partite distribuite in appena venti giornate, subito a ridosso dell’inizio di settembre, con una preparazione partita solo dieci giorni prima, a cavallo tra la fine di agosto e i primi di settembre. Nonostante la corsa contro il tempo, tutte e tre le squadre hanno centrato l’obiettivo, dimostrando compattezza, crescita e spirito di squadra».

«Come non essere orgogliosi di questi risultati? – dichiarano con soddisfazione i presidenti Giorgio Piendibene della Volley Academy, Marina Pergolesi della Pallavolo Civitavecchia e e il direttore generale del Tuscania Volley, Sandro Cappelli – tre gruppi davvero meritevoli, seguiti da staff di altissimo livello. Per l’Under 17 maschile ringraziamo i Coach Maggiori e Quaglia, per l’Under 19 maschile Perez e Garofalo, e per l’Under 18 femminile Guidozzi e Cernicchiaro. Questa è solo l’inizio di un percorso importante: un’occasione straordinaria per confrontarci con le migliori realtà del Lazio e offrire ai nostri atleti un’opportunità concreta di crescita tecnica e personale. È un risultato che nasce da un intenso lavoro di squadra, dalla sinergia tra società, tecnici e famiglie, e dalla dedizione quotidiana di chi crede in questo progetto».

«Una soddisfazione condivisa – si legge nel comunicato – che conferma la bontà della visione del Consorzio VolleyPiù Etruria, sempre più punto di riferimento per la pallavolo giovanile del territorio. L’ingresso alle Eccellenze Regionali rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche un punto di partenza verso nuove sfide e ulteriori obiettivi da raggiungere con lo stesso entusiasmo e determinazione.

Un risultato che premia l’impegno condiviso di atleti, tecnici e dirigenti, e che spinge tutto il gruppo VolleyPiù Etruria a continuare a crescere insieme con passione e competenza».

@RIPRODUZIONE RISERVATA