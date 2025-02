Con la vittoria di lunedì scorso contro la Civitavecchia Volley l’under 16 della Volley+Etruria si è qualificata per le Final Four del 2 marzo.

Al Palazzetto Insolera-Tamagnini le ragazze allenate da Giovanni Guidozzi si sono imposte nel derby civitavecchiese con un 3-0 dai parziali poderosi 25/9 – 25/13 – 25/3.

La classifica del girone C under 16 territoriale conferma il primo posto della Orsolini 3epc Volley+Etruria con 36 punti.Un primo buon traguardo per la formazione giovanile della compagine Asp Civitavecchia, che tra meno di due settimane si giocherà un posto in finale contro la fortissima Oriolo Romano.

«Nel girone abbiamo vinto tutte le partite e ci siamo qualificati alle Final Four come migliore classificata insieme a VBC Viterbo, Tuscania e Oriolo Romano. Ora le aspettative sono almeno di entrare in finale per centrare la qualificazione alla fase regionale. Non sarà facile perché Oriolo è una squadra fortissima».

Questo risultato rappresenta una ulteriore conferma di come la compagine dell’Asp Civitavecchia faccia ancora da traino per tutti il movimento pallavolistico giovanile sul territorio.

