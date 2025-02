È arrivata nel pomeriggio di domenica scorsa la splendida notizia dell'elezione al Consiglio Regionale Fipav Lazio di Viviana Marozza, la presidente dell'Asd Civitavecchia Volley.

Dopo 18 anni di attività come dirigente di società e un bagaglio di esperienze e competenze messe in campo e declinate al servizio dello sport e del sociale a Civitavecchia e nel Territorio dell'Alto Lazio, l'elezione al Consiglio Regionale Fipav Lazio sostenuta dall’80% dei votanti, dà inizio ad un nuovo percorso che vedrà Viviana Marozza in prima linea insieme al Presidente neoeletto Fabio Camilli e i nuovi Consiglieri Regionali Alberto Di Blasi, Antonietta Epifanio, Sante Marfoli, Massimo Moni e Benedetto Rocco.

«Sono grata a tutte le società del Lazio che mi hanno votata - afferma con gioia la presidente Viviana Marozza - Abbiamo stilato un programma molto ricco che metteremo in campo nel segno della continuità del Consiglio uscente. Ci proporremo in ascolto delle società del Lazio nello spirito della collaborazione e della sinergia».

Per il quadriennio 2025-2028 gli obiettivi del Consiglio Regionale Fipav Lazio sono chiari. Tra le attività prioritarie: valorizzare la Coppa Lazio come un prestigioso traguardo intermedio della stagione, proseguire con il Volley Scuola giunto alla 32esima edizione, incrementare le attività di qualificazione regionale per gli atleti e di conseguenza il Trofeo dei Territori e il Trofeo delle Regioni. Grande attenzione sarà rivolta anche ai corsi di aggiornamento e di formazione per Tecnici e per Ufficiali di gara, al Beach Tour del Lazio, al Campionato Regionale di Sitting volley e alla crescita della Comunicazione interna ed esterna.

Tra le novità principali quella di intensificare il rapporto con i Comitati Territoriali con l'obiettivo di uniformare il lavoro in tutto il territorio e istituire uno Sportello di ascolto per la crescita dei dirigenti. Grande spazio sarà dato inoltre allo sviluppo del turismo sportivo, promuovendo e sostenendo gli eventi territoriali organizzati da e in collaborazione con le associazioni sportive ed intensificando le relazioni con gli Enti Territoriali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA