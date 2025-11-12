Impresa del Tolfa, che nella gara di ritorno degli Ottavi di finale di Coppa Italia espugna con autorità il campo del Grifone, imponendosi per 2-1 e conquistando con pieno merito il pass per i quarti di finale. Lavittorua ha portato una ventatadi positività e ha rafforzato il gruppo che ha capito il proprio valore. I collinari, scesi in campo con alcune defezioni, hanno mostrato più grinta e incisività e sono riusciti a ben capitalizzare quanto creato. Protagonista assoluto dell’incontro Manuel Vittorini, autore di una splendida doppietta che ha deciso la sfida e regalato ai biancorossi un’altra serata di festa.

La formazione tolfetana, guidata da mister Michele Micheli, ha disputato una partita di grande intensità, mostrando carattere, compattezza e lucidità tattica. Dopo un primo tempo equilibrato e avaro di emozioni, chiuso sullo 0-0, il Tolfa è rientrato in campo con un piglio diverso, sbloccando il risultato grazie a un guizzo del suo bomber, abile a finalizzare una manovra corale costruita con intelligenza e ritmo.

Tra le note liete anche il buon debutto tra i pali del portiere biancorosso Paniccia, autore di alcuni interventi che hanno mantenuto inviolata la porta dei collinari. Pochi minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio, sempre firmato da Vittorini, che ha suggellato una prestazione maiuscola. Nel finale i padroni di casa hanno accorciato le distanze con un calcio di rigore trasformato da Monaldi, ma il risultato non è più cambiato.

Grande soddisfazione per mister Micheli, che a fine gara ha commentato: «Abbiamo vinto 2-1. Il primo tempo è stato equilibrato, senza grandi occasioni da entrambe le parti, anche se forse loro hanno avuto qualcosina in più. Nella ripresa siamo entrati meglio: abbiamo fatto un uno-due con Manuel Vittorini e poi, su un rigore molto dubbio, loro hanno accorciato le distanze. La partita, però, non è mai stata in discussione. Sono contento perché hanno giocato anche ragazzi che ultimamente avevano avuto meno spazio e hanno risposto benissimo. Abbiamo fatto un buon secondo tempo e, soprattutto, abbiamo centrato l’obiettivo più importante di oggi: il passaggio del turno».

Con questa vittoria il Tolfa conferma il suo ottimo momento di forma e si prepara ad affrontare i quarti di finale con entusiasmo e consapevolezza, pronto a continuare il suo cammino in Coppa Italia da protagonista.

