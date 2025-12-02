Weekend di grande sostanza per la juniores della Virtus Marina di San Nicola che ha espugnato il campo del Maccarese Fregene Calcio rifilando un sonoro 5 a 1 agli avversari. Questo risultato ha consentito ai ragazzi di mister Nucera di rilanciare la propria corsa alle zone alte della classifica.

Ad aprire le danze, per i rossoblù, il gol di Marta a cui ha fatto seguito la doppietta di Santori che ha realizzato il gol della settimana con uno slalom dal limite dell’area finalizzato con un tiro a superare il portiere. Ottima la prestazione di Vicari sulla fascia sinistra anch’essa impreziosita da una rete. A chiudere i conti Pini.

«Siamo andati molto bene – ha detto mister Nucera, soddisfatto – per il risultato ma soprattutto per la prestazione convincente. Abbiamo avuto un nuovo innesto in attacco che ci garantisce maggiore profondità e speriamo di riuscire a dare continuità a queste prestazioni. Non era facile con il Fregene perché è una squadra solida e fisica, però abbiamo veramente dominato per tutti i 90 minuti».

Il prossimo weekend ci sarà un nuovo scontro diretto, infatti, allo Stadio A. Lombardi sabato alle ore 15:00, arriverà l’Atletico Focene. In caso di vittoria, la Virtus MSN scavalcherebbe proprio gli avversari in classifica.

