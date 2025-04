Un'altra vittoria seguendo ampiamente il copione che va avanti da inizio stagione. La Comal Civitavecchia Volley prosegue nella sua cavalcata, infliggendo un altro 3-0 alla palestra dell’istituto Marconi, questa volta nei confronti di Ascor, con il bottino che diventa di 22 vittorie consecutive nel campionato di Serie C, mantenendo sette punti di vantaggio nei confronti di Antares a quattro giornate dalla conclusione della prima parte del torneo. Le difficoltà maggiori, in realtà, sono arrivate prima dell’incontro, durante il riscaldamento. Infatti la palleggiatrice Martina Vaccarella è stata protagonista di un infortunio alla caviglia sinistra, che ha costretto anche le compagne a dover interrompere la preparazione prima dell’incontro. Tra tanta preoccupazione e gli esami strumentali che chiariranno la questione, coach Pignatelli ha dovuto lanciare in campo Alessia Faedda, che sta rientrando da un problema fisico anche lei. E questo aspetto ha inciso anche nel primo set, dove le rossonere non hanno brillato, mantenendo quasi sempre il vantaggio e chiudendo il parziale a ridosso dei vantaggi. Dopo la Comal si è sciolta ed ha dimostrato il suo valore, riuscendo a vincere senza lasciare punti alle avversarie, riuscendo così a portare a casa la 14° vittoria stagionale per 3-0.

LE PAROLE DI COACH PIGNATELLI. «Abbiamo avuto un inizio un po’ contratto - commenta l’allenatore Alessio Pignatelli - anche a causa dell’infortunio di Vaccarella. Dopo ci siamo sciolte e si è vista la differenza di caratura tra le due squadre. Faedda non era ancora pronta per scendere in campo, abbiamo dovuto gestire la sua problematica, fortunatamente i tempi di recupero sono stati più veloci di quello che ci aspettavamo. Alessia è stata brava per dedizione alla causa, è stata precisa e puntuale nella fisioterapia, lei è stata fondamentale per la riuscita della nostra gara. Abbiamo voluto darle più tempo per recuperare, anche per concederle mentalmente di poter rientrare al 100%, Solo di venerdì ha fatto il suo primo allenamento a pieno regime, in campo era un po’ timorosa, ma normalissimo in quanto c’è stata questa situazione contingente. In queste ore faremo gli esami per Martina Vaccarella, speriamo non sia nulla di grave».

©RIPRODUZIONE RISERVATA