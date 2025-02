Allo “Scoponi” il Tolfa batte il Morandi e raggiunge al secondo posto a 36 punti il Grifone Gialloverde e l'Ostiantica, a 7 lunghezze dalla capolista Santa Marinella. Mercoledì pomeriggio nel rettangolo collinare si è disputato il recupero della 16^ giornata tra Tolfa e Morandi (la sfida era stata rinviata per nebbia lo scorso 5 gennaio) e con un'ottima prestazione il Tolfa di mister Macaluso si è imposto 2-1 grazie ai gol realizzati da Pasquini e Vittorini. La partita è stata molto combattuta, vuoi per la voglia del Morandi di portare via punti, vuoi per la stanchezza del Tolfa del post derby col Santa Marinella giocato domenica che si è fatta sentire, ma poi i ragazzi di patron Alessio Vannicola sono riusciti a portare il cuore oltre l'ostacolo e a vincere. La squadra al triplice fischio finale è uscita tra gli applausi dei tanti spettatori. Ad aprire le marcature sono stati gli ospiti: grande la reazione dei padroni di casa che hanno pareggiato con la rete di Pasquini e poi a regalare la vittoria alla squadra è stato Vittorini che ha insaccato la rete del 2-1. Una vittoria meritata per il Tolfa che si gode il secondo posto nella classifica del girone A del campionato regionale di Promozione. Un risultato che premia il grande lavoro del tecnico Roberto Macaluso e del suo staff e del direttore sportivo Smacchia.

L’ANALISI DEL TECNICO MACALUSO. «È stata una vittoria sofferta e per nulla scontata - ha spiegato a fine match l’allenatore - dopo le fatiche di domenica contro il Santa Marinella c'era da cercare di conquistare i tre punti nella sfida con il Morandi e ci siamo riusciti soffrendo parecchio. Siamo andati sotto nel secondo tempo e poi siamo riusciti a pareggiare con Pasquini e abbiamo fatto il gol del 2-1 con Vittorini. Purtroppo ancora una volta paghiamo un pochino per gli infortuni: Andrea Quinti ha subìto un brutto infortunio e sono stato costretto a fare un cambio dopo quindici minuti. Ci poteva pure stare un abbassamento della concentrazione dopo la sfida di domenica scorsa. Ci prendiamo questi tre punti e il secondo posto in classifica. Faccio i complimenti ai ragazzi perché naturalmente quando rincorri, a lungo andare la stanchezza si fa sentire, soprattutto a livello mentale. Già siamo con la testa alla partita di domenica contro il Palocco. Con i tanti infortunati subiti faremo la conta di chi è rimasto. Come al solito non ci lamentiamo e pensiamo a lavorare. In questi giorni lavoreremo sodo e nella partita contro il Palocco cercheremo di dare il massimo».

LA FORMAZIONE. Il tecnico Macaluso ha schierato i suoi in campo con il modulo 4-3-3 con De Clementi, Ficorella, Roccisano, Salvato e Marziantonio in difesa, Quindi, Bevilacqua e Pangi sulla linea centrale e come trio d'attacco Fagioli, Suma e Pangi. A disposizione del mister Boriello, Imperiale, Santi, De Simone, Nuti, Martinelli, Vittorini, Giovani e Ianari.

LA NOTA DELLA SOCIETÀ. L‘Asd Tolfa Calcio si stringe al dolore della famiglia Ciancarini per la perdita del caro Giuseppe. “Peppe è stato per la società un Mister, un Socio, un Collaboratore - fa sapere la dirigenza del Tolfa Calcio - sempre presente e pronto a dare una mano. Ciao Pè, fai buon viaggio».

