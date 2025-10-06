Migliore inizio non poteva esserci per il Kaysra che ha vinto a Manziana 1-0 grazie ad una rete di Morlando. Il gioiellino etrusco ha sbloccato il match su penalty dopo 5 minuti e da lì la gara è stata più in discesa. In alcuni momenti però è servito il carattere, quello che hanno avuto i giocatori di mister Graniero rimasti in 10 nella ripresa per l’espulsione di Murgante (i padroni di casa erano rimasti in inferiorità numerica sul finire del primo tempo). Poi qualche chance non concretizzata per chiudere il conto ma in fondo gli ospiti non hanno mai sofferto. La prima formazione dell’anno ha visto Chico Montani in porta, poi difesa a 4 con Bonafede a destra e Barone sul versante opposto. I due centrali D’Ercole e Caraccia. In mezzo al campo i tre Vignaroli, Calabresi e Murgante. Tridente da sogno con Musa, Morlando e Paraschiv.

Il Manziana arretra subito il baricentro e il Kaysra prova a fare la partita. Al 5’ episodio in area di rigore, Vignaroli lancia Paraschiv che si mette tra palla e difensore e viene atterrato. Morlando è glaciale dal dischetto. I cerveterani vanno ancora in forcing, Vignaroli scatta da dietro e brucia sul tempo gli avversari, è cinico davanti al portiere e lo beffa ma l’arbitro annulla per un fuorigioco molto contestato. Sul finire del primo tempo il Manziana resta in 10 per il doppio giallo rimediato da Vieni. Analoga sorte ad inizio ripresa per Murgante per il Kaysra sanzionato due volte. Si torna in parità numerica ma Montani non viene mai impensierito. Al contrario il Kaysra prova a chiudere ma le occasioni non vengono capitalizzare da Paraschiv, Esposito, appena entrato, e Calabresi.

«Una partita di carattere – è il commento di mister Ciccio Graniero – sono contento della prestazione dei miei ragazzi. Non era facile per niente per il campo, l’atmosfera e gli avversari che avevamo di fronte. Ma siamo stati davvero forti nella gestione, non abbassando mai il ritmo e restando concentrati per tutti e 90 i minuti. Sono strafelice, dobbiamo continuare così». Poi un plauso anche a chi ha giocato meno.

«Complimenti a chi ha giocato dall’inizio ovviamente – prosegue Graniero – ma anche a chi è entrato dopo e a chi non ha potuto farlo per un imprevisto di gare. Ci sarà spazio per tutti, è una squadra forte in tutti i reparti e li ritengo tutti titolari. Ho piena fiducia nella mia rosa».

I cambi nella ripresa: Olivetti per Barone, Marra per Morlando, Esposito per Musa e Castelletti per Caraccia. Domenica prima partita in casa del Kaysra che ospiterà il Blera superato dal Monterosi. Sarà l’occasione anche per ricordare Mirko Nestola a cui è dedicata la società.

@RIPRODUZIONE RISERVATA