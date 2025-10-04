Quinta di andata nel girone A di Eccellenza ed impegni in trasferta per Viterbese e Sorianese.

QUI VITERBESE. I gialloblu di mister Aldo Gardini domani alle 11 sono di scena sul terreno della W3 Maccarese, avversaria che sinora ha sempre vinto sul suo campo ed ha perso in trasferta. Un confronto che mette in guardia i gialloblu chiamati alla conquista dei tre punti per restare nella zona altissima della classifica. Viterbese che in questa settimana è stata sollecitata dal suo staff tecnico e che ha potuto portare avanti un adeguato programma di allenamento senza l’impegno di Coppa Italia che invece ha visto in azione diverse compagini del gruppo A. Nel reparto arretrato sarà assente Filosa mentre ha recuperato Crocchianti che sarà quindi il centrale con Marino, sulle fasce l’under Cuffa e Nesta. Arbitra Giacomo Attanasio della sezione di Milano, assistenti Cardellini di Roma 2 e Corrado di Formia.

QUI SORIANESE. Sempre domani alle ore 11 gioca la Sorianese che sarà di scena nella Capitale sul campo della Boreale. Match assai impegnativo per i cimini di mister Chirieletti che sono chiamati a dare altre risposte dopo il pari interno di sette giornu fa contro il Grifone Gialloverde. Assente tra i viterbesi lo squalificato Andreoli. La capolista Pomezia affronta in casa il Pro Calcio Tor Sapienza.

Ecco il programma completo della quinta di andata: domani mattina alle ore 11 Boreale (6)-Sorianese (5), Grifone Gialloverde (7)-Aranova (6), Pomezia Calcio (9)-Pro Calcio Tor Sapienza (6), Sporting Nuova Florida (1) cinque punti di penalizzazione-Salaria Fc (1), W3 Maccarese (6)-Viterbese (8). Alle ore 11.15 Monti Prenestini (8)-Aurelia Antica Aurelio (1) e Romulea (2)-Civitavecchia (6). Alle 11.30 Campus Eur (6)-Astrea (3). Ore 15.30 Roma City (7)e Fc Rieti (8).

