Nella giornata di oggi la US Viterbese ha ufficializzato una decisione importante che segna un cambiamento significativo all'interno della propria struttura tecnica. Con un comunicato stampa, la società ha annunciato la risoluzione dei rapporti di lavoro sia con il tecnico Aldo Gardini che con il direttore sportivo Mattia Di Loreto. Nel comunicato, la US Viterbese esprime il proprio ringraziamento ad entrambi per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata nel corso dei mesi recenti. In particolare, si evidenzia l’impegno profuso da Gardini e Di Loreto nella guida e nello sviluppo della squadra, augurando loro il meglio per il futuro delle loro carriere professionali. “Desideriamo ringraziare entrambi per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e l’impegno profuso in questi mesi alla guida tecnica e sportiva della squadra. A mister Gardini e al direttore Di Loreto vanno i nostri più sinceri auguri per il prosieguo delle loro carriere professionali”, si legge nel comunicato. Nel frattempo, la squadra ha proseguito la sua preparazione sotto la direzione del vice mister Mancini, che ha guidato un allenamento pomeridiano presso il campo del “Vincenzo Rossi” al Pilastro. Ora in queste ore sarà interessante vedere quello che sarà l’atteggiamento dei giocatori e quali potranno essere le scelte della società sia sul fronte allenatore che per quanto concerne il parco giocatori. Il tutto di pari passo alle palesi difficoltà economiche del club accompagnate anche dalla cattiva gestione tecnica con la squadra che gravita nei quartieri bassi del girone A dell’Eccellenza Laziale.