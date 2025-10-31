Viterbese e Sorianese proiettate alle gare di domenica sui campi di Pomezia e Pro Calcio Tor Sapienza nei confronti validi per l’ottava giornata di andata. Gialloblù alla prese con problemi di formazioni in primis nella zona di centrocampo ma che hanno ritrovato il sorriso dopo la vittoria di domenica con il Campus. Sorianese che vola sulle ali dell’entusiasmo nella sua striscia di 3 pareggi e due vittorie. Ma mister Chirieletti mette in guardia i suoi ragazzi. Mister, la squadra arriva da un periodo positivo: un pareggio importante con il Campus Eur e due vittorie di spessore che hanno confermato una certa solidità di gruppo. Che tipo di continuità ti aspetti da questa trasferta e su cosa hai insistito maggiormente in settimana? “Abbiamo proseguito con grande intensità, lavorando tanto su ritmo e carichi perché sarà un aspetto che ci tornerà utile nel corso della stagione. I ragazzi stanno spingendo forte, e questo ci consente di costruire una base fisica importante. Affrontiamo una squadra che ha messo in difficoltà diversi avversari di valore, su un campo complicato: serviranno soprattutto equilibrio e testa. Dovremo arrivare sereni, lucidi, capaci di leggere i momenti della gara con maturità. “ Il Pro Calcio Tor Sapienza attraversa un momento complicato, ma gioca in casa e avrà voglia di riscatto. Quali insidie nasconde una gara contro un avversario in cerca di risposte e come va affrontata dal punto di vista mentale? “La Tor Sapienza è una società storica del calcio laziale, che conosco molto bene perché lì ho anche giocato. È un club che ha sempre puntato sulla valorizzazione dei giovani, e alcuni di loro li conosco personalmente. Conosco anche mister Anselmi, un tecnico preparato, con idee chiare e capacità di trasmettere fiducia anche nei momenti difficili. Per questo non ci aspettiamo un avversario demotivato: sarà una gara tosta, di ritmo e di corsa. Noi dovremo rispondere con lucidità e consapevolezza, mostrando la maturità di una squadra che sa cosa vuole”. In queste ultime giornate la Sorianese è cresciuta nella gestione delle partite e nell’equilibrio tra i reparti. Pensi che questa maturità sia ormai un tratto stabile della squadra o c’è ancora margine per salire di livello? “Sì, siamo cresciuti molto sotto tanti aspetti e abbiamo acquisito una consapevolezza di gruppo importante. Ma non basta: c’è ancora margine per migliorare, soprattutto dal punto di vista mentale, che per me resta decisivo in un campionato lungo e competitivo come questo. La squadra risponde sempre presente, ma dobbiamo continuare a spingere. Mi aspetto una prova di maturità, una partita da squadra vera, perché i ragazzi hanno voglia di andare oltre gli ultimi risultati e continuare a crescere.

La parola chiave dev’essere una sola: mentalità.