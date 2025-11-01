Programma mattutino, domani, per la nona giornata di andata del campionato di Eccellenza, girone A con tutti i confronti che avranno inizio tra le 11 e le 11,30. Match di cartello per la Viterbese che alle 11,30 è di scena sul terreno di un Pomezia partito con tutti i favori del pronostico all’inizio della stagione e che invece sta stentando moltissimo ed ha già rimediato tre sconfitte, due delle quali casalinghe. Confronto quindi delicatissimo per il team di casa ma che anche per la Viterbese assume una grande importanza visto che tornare da Pomezia con un risultato positivo sarebbe una bella carica di fiducia per il prosieguo della stagione. Viterbese alla prese con problemi di formazioni in particolare a centrocampo già sguarnito dalle rescissioni di Proietti e Luciani e ancora maggiormente in difficoltà per la squalifica di Iurato e l’infortunio di Petruccelli. Un turno di squalifica anche per mister Gardini che sarà costretto a seguire le operazioni dalla tribuna. Sempre alle 11,30 match esterno per la Sorianese che vuole allungare la sua serie positiva giunta a 3 pareggi e due vittorie. Per la squadra di mister Chirieletti trasferta contro la Pro Calcio Tor Sapienza coinvolta in piena zona play out. Sfida che appare alla portata della compagine cimina che vuole continuare la sua serie si. Il programma completo di questa nona di andata con Aranova e Civitavecchia che guidano la classifica con 16 punti è il seguente: domani alle 11 Astrea-Salaria, Grifone Gialloverde-Fc Rieti, Sporting Nuova Florida-Aranova, W3 Maccarese-Roma City. Alle 11,15 Boreale-Civitavecchia, Monti Prenestini-Romulea. Alle 11,30 Campus Eur-Aurelia Antica Aurelio, Pomezia-Viterbese e Pro Calcio Tor Sapienza-Sorianese .