È stato un fine settimana ricco di emozioni e risultati positivi per gli atleti dell’Atletica Villa Guglielmi, impegnati su più fronti tra pista e corsa su strada. Grande protagonista in quel dell’impianto Paolo Rosi è stata Giorgia Chierchia, che ha conquistato un meritatissimo terzo posto nei 600 metri con il tempo di 1:50.33, siglando un nuovo primato personale (PB). A coronare la prestazione, anche un ottimo 9”20 nei 60 metri, confermandosi in grande crescita. All'atleta segue Maila Agresti, che nei 60 metri ha fermato il cronometro su 9”38, mostrando solidità e buone prospettive per le prossime gare. Sulle strade della Corricolonna, classica competizione podistica di 10 km, due portacolori della società podistica fiumicinese hanno ben figurato: Giuliano Gavioli ha chiuso la prova in 49’59”, mentre Massimo Iaquinta in 51’34”. Un’ottima prestazione per entrambi, che hanno dimostrato determinazione e spirito sportivo lungo un percorso impegnativo.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: TRAIL DE LA TORRACCIA. Lo sport non si ferma. Domenica, infatti, è in programma il Trail de La Torraccia, una suggestiva gara trail di 10 km tra i paesaggi di Orte e Vasanello. Per chi preferisce un’attività più rilassata, è prevista anche una camminata non competitiva, seguita da un pranzo conviviale in campagna. Un altro fine settimana che conferma l’impegno, la passione e la qualità del lavoro svolto dall’Atletica Villa Guglielmi, tra giovani promesse e atleti amatori. Info e iscrizioni sono disponibili in segreteria.

