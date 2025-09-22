Si è conclusa con il trionfo del Vigna Pia Roma l’11ª edizione del Memorial “Mario Romano”, appuntamento diventato ormai una tradizione del basket locale e non solo. La manifestazione, organizzata dalla Cestistica Civitavecchia con il contributo della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus, ha regalato anche quest’anno emozioni, equilibrio e grande partecipazione di pubblico al PalaRiccucci. La finale per il primo posto ha visto i capitolini imporsi sulla Ste.Mar 90 per 64-55 al termine di una sfida dai due volti.

Nel primo tempo Vigna Pia ha messo subito in discesa la partita, costruendo un vantaggio importante che ha toccato anche i 20 punti grazie a una difesa aggressiva e alla precisione offensiva. Per la Ste.Mar 90, invece, la prima parte di gara è stata caratterizzata da errori al tiro e da una manovra poco fluida. Al rientro dagli spogliatoi, però, i rossoneri hanno mostrato una reazione d’orgoglio, aumentando l’intensità difensiva e trovando con continuità la via del canestro. La rimonta ha portato i padroni di casa fino al -4, accendendo l’entusiasmo dei tifosi, ma nel finale la stanchezza e qualche imprecisione hanno permesso al Vigna Pia di contenere il ritorno avversario e di aggiudicarsi meritatamente il trofeo.

Il percorso delle due finaliste era stato ricco di emozioni anche nelle semifinali. La Ste.Mar.90 aveva avuto la meglio su Bracciano 63-61 in un finale palpitante, con gli ospiti capaci di rientrare quasi completamente nei secondi conclusivi dopo essere stati sotto di nove lunghezze a poco più di un minuto dalla sirena. Molto equilibrata anche l’altra semifinale, dove il Vigna Pia aveva superato la Supernova Fiumicino 73-69 al termine di una partita intensa e giocata punto a punto.

Nella finalina per il terzo posto, disputata sempre al PalaRiccucci, la Supernova si è riscattata superando il Bracciano 79-73 e conquistando così il gradino più basso del podio. La cerimonia di premiazione è stata affidata all’avvocato Patrizia Grande, moglie del compianto Mario Romano, che ha consegnato i riconoscimenti alle squadre protagoniste. Applausi e commozione hanno accompagnato la chiusura di un’edizione che ha confermato ancora una volta lo spirito del Memorial: ricordare con affetto Mario attraverso lo sport e i valori di amicizia, passione e condivisione che il basket è capace di trasmettere.

