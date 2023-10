Pareggio amarissimo per il Civitavecchia Calcio in Eccellenza. Al Tobia di Roma la formazione di Raffaele Scudieri ha fatto 3-3 contro il Campus Eur, dopo aver dilapidato un vantaggio di due reti ad un quarto d'ora dal termine. Se da una parte c’è soddisfazione per aver ottenuto un buonissimo punto contro una delle migliori squadre di questa prima parte di campionato, tra l’altro segnando tre reti contro una difesa apparsa quasi impenetrabile. Ma su ciò si scatena un cavallone sulla spiaggia l’amarezza per aver sprecato una grossa occasione per cambiare il volto di questo campionato, con i punti dalla vetta che aumentano da cinque a sette. Quelli del Civitavecchia sono stati dei polli. Ma non lo diciamo soltanto noi. Sono parole di mister Scudieri. Poteva e assolutamente doveva fare di più l’undici di Scudieri. Paolo Cerroni manda di un soffio a lato dopo soli due minuti, mostrando al pubblico del Tobia che è meglio alzare lo sguardo e godersi la gara. Pressing altissimo dei neroazzurri, da subito. Dopo quattro minuti i neroazzurri sono già avanti, Vittorini sull’out sinistro mette nel mezzo e Contini, a due metri dalla porta, non sbaglia l’impatto. Zero a uno. Le tigri dell’Eur rispondono subito dopo due minuti. Da fermo Bergamini manda la sfera a impattarsi sull’incrocio dei palii. Gara maschia, i nerazzurri abbassano di qualche metro il baricentro con la formazione romana che preme. Pellegrino manda la sfera sul palo al 17°, di testa, e sono due i legni, con i padroni di casa che iniziano a meritare il timbro del pareggio. La Vecchia è cinica e al secondo vero affondo serve il raddoppio, fa tutto Vittorini che prima si invola e poi, col portiere in uscita, defilato sulla sinistra tira e manda la sfera nel sacco. Zero a due, con il bomber ex Montalto che dimostra di essere pronto a trascinare i suoi compagni di squadra, come ha sempre fatto. Cinque minuti dopo Chimenti ha tra i piedi la sfera per dimezzare, ma il suo tiro dopo un dribbling sul difensore in marcatura finisce di poco a lato. Fin qui la Vecchia ha capitalizzato al massimo le due occasioni avute, mentre la Campus nelle più chiare occasioni ha mancato di poco la via della rete. I romani si affidano soprattutto alle “bordate” di Bergamini, c’è il predominio a livello di possesso ma nulla di più e la Vecchia regge l’urto. Al 35° ci pensa il battitore libero Sevieri dall’angolo sinistro dell’area, in una delle rare sortite fin qui, il quale manda di un soffio a lato. La spinta della Campus sembra essersi affievolita, così la formazione guidata da Raffaele Scudieri può uscire con più facilità dalla propria metà campo, alla ricerca del gol della sicurezza, mentre i tifosi nerazzurri si godono una squadra all’altezza delle aspettative. Bertini allo scadere respinge di pugno il fendente di Sevieri, ripentendosi poco dopo sulla staffilata di Contini dal limite. Matteoli per Giuncato dopo cinque minuti del secondo tempo: questa la prima mossa della Campus. Matteoli la riapre al nono, è lesto a spedire in rete il un cross dalla destra. Gara da vivere col fiato corto. Al 12° la prima mossa di Scudieri, che opta per escludere un Costantini toccato duro alla fine del primo tempo. Come accaduto sempre finora, dentro Luciani. Gara riaperta in tutto e per tutto, le due squadre giocano a viso aperto anche se si pericoloso hanno costruito ben poco. Renzetti per Necci quando il cronometro indica 18, ma di occasioni vere neanche l’ombra. Due minuti dopo Carta tenta il colpaccio da tiro di punizione dal limite, la sbroglia Bertini con qualche affanno. La Vecchia cala il tris al 26°, Luciani sul filo del fuorigioco lancia Vittorini nella prateria della Campus che, davanti a Bertini, non sbaglia: prima lo supera e poi a porta vuota insacca. È stato uno splendido contropiede, con i giri giusti nel servire i compagni di squadra. Uno a tre. La gara non è ancora finita, a undici dalla fine la riapre Renzetti, in una mischia su cui il Civitavecchia non riesce ad avvitarsi sul pallone. Esce a sette dalla fine Vittorini, al suo posto Serpieri. Pellegrino la rimette sul binario di parità a cinque dalla fine, sugli sviluppi di un corner in mischia insacca il gol che vale il tre a tre, facendo esplodere di gioia il pubblico del Tobia. Al cardiopalmo il finale di partita, con le due squadre che non hanno più le energie per poter tentare il colpaccio risolutore. «Siamo dispiaciuti per il pareggio - afferma mister Raffaele Scudieri - la prestazione c’è stata. Abbiamo trovato un avversario che non mollava mai sull’uomo. Ricordo che è appena iniziata la mia terza settimana qui, so che c’è tanto da fare. Abbiamo preso tre gol da polli. Costruiamo tanto e realizziamo meno di quello che dovremmo fare, anche se abbiamo migliorato in questo aspetto. Siamo stati più cinici. Troppi cali di concentrazione hanno inciso e non ci hanno permesso di vincere. Dovevamo avere una gestione diversa sul doppio vantaggio, ci siamo cullati sugli allori. Abbiamo dei giovani nei punti nevralgici del campo che stanno facendo molto molto bene. Se vogliamo combattere per le prime due piazze dobbiamo crescere come mentalità. Subiamo poco nel corso della partita, ma gli episodi sono determinanti per noi».

