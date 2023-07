Il primo colpo del mercato estivo del Civitavecchia è ufficiale. I nerazzurri hanno rinforzato la propria difesa con Gianmarco Carta, che, verosimilmente, andrà ad occupare il braccetto di centrosinistra della difesa a tre che sarà schierata da mister Stefano Manelli. E nel pomeriggio di mercoledì il giocatore si è presentato al Vittorio Tamagnini, dove è stato accolto dalle massime figure della società, che lo ha presentato, con tanto di foto.

Vecchia, un atteggiamento incomprensibile

Un arrivo che ci avrebbe fatto davvero piacere documentare, ma che non è stato possibile, in quanto dal Civitavecchia non è giunto nessun invito. Presente al campo solamente una testata locale, la quale ha fatto giustamente e nella maniera più corretta il suo lavoro. Ma ci risulta davvero difficile pensare che si trovasse lì per caso, in un caldo pomeriggio di luglio, e viene più ragionevole pensare che sia stata invitata da parte della dirigenza del presidente Patrizio Presutti, la quale, invece, non ha richiesto la presenza delle altre testate. Duole tanto dirlo, ma si è trattato di un comportamento poco corretto da parte del Civitavecchia. Duole tanto, anche perché da parte di questa società, a cui c’è stato davvero poco da rimproverare finora, non ci aspettavamo un atteggiamento del genere. Magari si poteva evitare di fare figli e figliastri. Siamo abituati a pensare che, se ci dovessero essere delle situazioni da risolvere, basterebbe parlarsi, confrontarsi, analizzare eventuali aspetti che non vadano bene, anziché dare vita a dispetti francamente evitabili. Tutto questo, anche perché, di mannaie nei confronti del Civitavecchia, da parte della nostra testata, non se ne sono viste, nemmeno a giugno quando si sono susseguite le notizie su giocatori che andavano via (cose che succedono ovunque, visto che bisogna attendere il 1° luglio per i nuovi tesseramenti e per gli annunci ufficiali), oppure quando i nerazzurri hanno mancato l’obiettivo serie D.

Tornando all’aspetto societario, da parte del Civitavecchia ci attendiamo anche più incisività per quanto riguarda la situazione dello stadio Fattori, che rischia seriamente, a meno di velocizzazioni clamorose o di cambiamenti nel crono programma che prevedano riaperture in fase provvisoria (le quali comunque potrebbero essere avallate dal nuovo assessore Daniele Perello, a differenza dei “no” di Roberto D’Ottavio), di non riaprire neanche per la parte finale della prossima stagione. E dal Fattori passa molto, perché senza quello diventa davvero difficile un Civitavecchia che possa riportare alla città la serie D. Purtroppo di interventi da parte del club se ne registrano pochi e tramite il general manager Ivano Iacomelli, che ha più volte richiesto un nulla osta in stile stadio Bernabeu, riaprendo parzialmente il campo per poter permettere la disputa delle gare casalinghe. Intanto, al di là di tutto, continua a concentrarsi nella maniera migliore il mercato del Civitavecchia che rimane sempre forte su un altro difensore, ovvero Tommaso Tamburlani. Nei giorni scorsi il ragazzo ha salutato ufficialmente la Nf Ardea, la quale lo ha celebrato con un post sui propri profili social. Nulla di definito, ovviamente, ma il fatto che sia ufficiale la sua separazione dal club a cui ha dato tanto, anche con la fascia di capitano al braccio, può rendere le sensazioni per un suo arrivo dalle parti del Tamagnini ancora più vive. Non ci sono novità neanche per quanto riguarda gli under che andranno a rinforzare il settore riguardante i giovani, in particolar modo i 2005, su cui si giocheranno importanti partite del calciomercato estivo.

