Otto nuovi giocatori tutti d’un fiato, appena è stato possibile annunciarli. È stato un primo luglio subito sulla cresta dell’onda per il Civitavecchia Calcio, che, dopo l’antipasto Ambro di qualche settimana fa, annuncia altri sei nuovi giocatori che entrano a far parte della rosa di Massimo Castagnari: Alex Gagliardini, Francesco Di Bari, Cristiano Sebastiani, Ivan Squerzanti, Diego Di Mauro, Alessandro De Costanzo, Alessio Protasi e Matteo D’Innocenti.

Quindi la società ha deciso di giocare a carte scoperte negli ultimi tempi, per poter lavorare a fari spenti, tanto che, da più parti, si era colta l’idea che la società stesse vivendo un momento di riflessione per poter pianificare più avanti i colpi da portare al Vittorio Tamagnini. Ed invece così non è stato, anche in barba delle norme di comunicazione, che annunciano una mollica alla volta in stile goccia cinese, il club dei presidenti Patrizio Presutti e Massimo Mecozzi ha diramato immediatamente l’elenco dei nuovi arrivati.

Alex Gagliardini è sicuramente il volto più conosciuto, essendo civitavecchiese. Difensore mancino classe 1996, nell’ultima stagione ha affrontato per due volte da avversario la Vecchia, prima con il Pomezia e poi con la Tivoli. È un elemento adatto anche a categorie superiori, visto che in serie D ha collezionato quasi 200 presenze. In tempi recenti ha militato anche con il Cynthialbalonga, ma ha anche girovagato con Albenga, Sanremese, Matese. In città c’era speranza per un accostamento di Gagliardini al Civitavecchia, visto che ha un’attività lavorativa proprio in centro città.

Francesco Di Bari è un altro volto conosciuto dell’Eccellenza. Centrocampista nato nel 1994, nell’ultima stagione è stato al Montespaccato, dove ha vinto la Coppa Italia regionale ed ha ottenuto l’accesso ai playoff nazionali, cedendo solamente contro gli abruzzesi del Castelnuovo. Di Bari ha giocato anche per Unipomezia, Ottavia, Nuova Florida, Tivoli.

Cristiano Sebastiani, classe 1999 nativo di Marino, gioca come prima punta e nell’ultima stagione ha militato in serie D con l’Atletico Lodigiani, raggiungendo 31 presenze, corredate da sei gol. Per lui in totale 59 presenze in D, a cui si aggiungono le cinque in serie C con l’Arezzo.

Ivan Squerzanti, classe 1999, è un esterno d’attacco originario di Latina. Ha fatto parte delle giovanili di Roma e Torino. Nell’ultima stagione si è diviso tra Palmese e Unipomezia, società dove ha segnato otto gol. In totale ha giocato 160 partite in serie D. Ha giocato anche, tra le altre, per Gladiator, Lupa Roma, Trastevere, Monterosi, Portici, Real Monterotondo, Taranto.

Diego Di Mauro è un difensore classe 1991 che arriva dal Colleferro. Recentemente è stato anche nell’Eccellenza umbra con l’Atletico Bmg.

Alessandro De Costanzo è un attaccante classe 1995 conosciuto nel Lazio del Sud per la sua esperienza al Gaeta. È un giocatore di piede mancino che può giocare in tutte le caselle offensive. Nell’ultima annata è andato in doppia cifra, avendo realizzato dieci reti. Ha fatto parte del vivaio del Perugia ed in passato ha militano con Flaminia, Francavilla, Avezzano, Adriese, Nuova Florida, Tivoli e Trastevere.

Alessio Protasi è un portiere classe 2007, che lo scorso anno è stato nel giro della prima squadra della Nuova Florida. È stato anche nei vivai di Campus Eur e Fiumicino.

Matteo D’Innocenti, nato nel 2008, è un centrocampista che vanta esperienze in settori giovanili d’eccezione come Urbetevere e Vigor Perconti, oltre ad aver fatto parte della rappresentativa regionale.

Intanto ci sono novità anche su altri fronti. Nella lista dei riconfermati si aggiunge, ma c’erano davvero pochi dubbi, anche il difensore Paolo Cerroni. Ormai ai titoli di coda l’esperienza in nerazzurro di Fabio Pompei, che potrebbe allontanarsi dal mondo del calcio dilettantistico, e del brasiliano Wilson Cruz.

