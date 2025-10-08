PHOTO
Foto 100 ASA-Santa Marinella
Civitavecchia-Ottavia, il ritorno si gioca. Dopo il 6-0 dell’andata, i nerazzurri avevano presentato ricorso al Giudice sportivo, lamentando la posizione irregolare di un giocatore biancazzurro.
Ma la decisione assunta dall’organo della Lnd è che il ricorso presentato dalla Vecchia è stato giudicato inammissibile, in quanto mancavano i requisiti previsti dal regolamento per la sua presentazione.
Quindi mercoledì prossimo si giocherà il match di ritorno, anche se, visto il punteggio dei primi 90 minuti, il gruppo di Castagnari ha tutto per proseguire nel suo percorso in Coppa.
@RIPRODUZIONE RISERVATA