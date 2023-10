Prova di maturità per il Civitavecchia Calcio, che, nel quadro della nona giornata di Eccellenza, andrà a fare visita ad una delle squadre che conducono il girone A.

Nel particolare orario delle 11.15, anche se i padroni di casa giocano solitamente con questa combinazione temporale, i nerazzurri saranno di scena sul terreno di gioco del Campus Eur.

I giocatori potranno arrivare particolarmente riposati all’appuntamento, visto il passaggio all’ora solare, che garantirà un’ora di riposo in più ai meno mattinieri. Ma la squadra di mister Raffaele Scudieri ha bisogno di confermarsi ed iniziare a fare punti pesanti contro le squadre che le sono davanti in classifica. Infatti le tigri bianconere sono al comando della classifica con 17 punti, in compagnia di W3 Maccarese e Pomezia, che ai nastri di partenza erano sicuramente più accreditate rispetto al gruppo dell’ex Daniele Scarfini.

Decisamente più dietro il gruppo capitanato da Riccardo Serpieri, che è vero che al nono posto, ma si trova a sole cinque lunghezze dalle battistrada, in quanto ha collezionato 12 punti nelle prime otto uscite stagionali. Il Campus Eur ha una difesa quasi impenetrabile, visto che ha incassato solo tre reti finora, ma vanta un percorso molto ruvido con il Ladispoli, con cui hanno pareggiato in casa e perso incredibilmente per 3-0 in Coppa Italia.

Per quanto riguarda il Civitavecchia, da attenzionare la situazione di Matteo Menghi, che è in dubbio e che potrebbe lasciare spazio a Samuele Cerroni, partito dalla panchina contro proprio i rossoblu. Out anche il centrocampista Ngom, alle prese con un periodo non proprio fortunato.

Le prossime due settimane richiederanno un grande sforzo a tutta la rosa, per il turno infrasettimanale di campionato e la decisiva gara di Coppa Italia nella tana dell'Aurelio. Intanto si presenta ufficialmente l’ultimo arrivato, in ordine squisitamente temporale, all’interno del gruppo di Raffaele Scudieri. In campo in occasione della vittoria del derby contro il Ladispoli, ha debuttato Luca Petruccetti, entrato in campo al 42° del secondo tempo per dare nuova linfa vitale alla mediana nerazzurra. Centrocampista classe 2000, è arrivato da svincolato dopo la decisione della società e del ds Daniel D'Aponte di tesserarlo.

Originario di Ostia, Petruccetti ha fatto un importante percorso in Puglia, facendo la trafila nel settore giovanile del Bari, con cui vanta 24 presenze in Primavera, e poi avendo un ottimo impiego in serie D, sempre in Puglia. Con il Francavilla il giocatore ha collezionato ben 111 presenze, in quattro stagioni diverse, collezionando otto gol e tre assist, con ben 5700 minuti in campo.

«Come sanno tutti - afferma Petruccetti - in questo momento il Campus Eur è tra le prime forze del campionato. Sono sempre partite stimolanti, ma l’obiettivo è di vincere tutte le partite. Ogni domenica dobbiamo scendere in campo con la voglia di portare a casa i tre punti, indipendentemente da chi è l’avversario. La mentalità deve essere quella. Abbiamo preparato la partita per tutta la settimana, siamo pronti a scendere in campo».

Ma Petruccetti come si sta trovando nel gruppo? A Civitavecchia ha trovato molti giocatori che, come lui, hanno spesso militato in categorie superiori.

«Sono arrivato da poco - riprende il centrocampista - ho trovato un gruppo con giocatori esperti e vogliosi di fare bene. Mi stanno aiutando molto nell’inserimento, sto cercando di recuperare il prima possibile la forma, visto che sono un po’ indietro con la preparazione».

Ma le esperienze in Puglia cosa hanno lasciato nel suo bagaglio tecnico e personale?

«Mi hanno aiutato molto nella mia crescita - conclude Luca Petruccetti - a livello sia mentale che calcistico. Mi sento di essere cresciuto abbastanza in fretta, all’età di 14 anni sono andato fuori casa. Adesso sono arrivato qui e conto di dare il 100% come ho sempre fatto, per dare il meglio per questa squadra e per questa società, che mi ha accolto molto bene».

Per questa gara l’Aia ha designato come arbitro Andrea Testani della sezione di Frosinone, mentre, per la prima volta, ci sarà un assistente della sezione di Civitavecchia, ovvero Niroy Emilio Gookooluk, mentre l’altro guardalinee sarà Davide Lanzellotto di Roma 2.

Intanto, nelle scorse ore, il Civitavecchia Calcio si è stretto con affetto e commozione intorno alla famiglia di Fabio Ceccacci per la perdita del padre Maurizio, che è stato un grandissimo e storico tifoso nerazzurro, ricoprendo dapprima il ruolo da Dirigente del Ge.Di.La. e poi della Civitavecchiese.

Il Presidente Patrizio Presutti, la dirigenza tutta, lo staff e gli atleti nerazzurri, hanno espresso le più sentite condoglianze a tutti i familiari per la perdita del proprio caro, con Fabio Ceccacci, che è stato a lungo dirigente nerazzurro ed ora fa parte del progetto scouting del Ladispoli.

