Siamo già giunti ad una pagina tutta da leggere per il campionato di Eccellenza del Civitavecchia. Dopo un periodo non proprio tra i migliori, nel corso del quale hanno incamerato solo due punti nelle ultime tre partite, i nerazzurri sono chiamati ad uno scontro difficile, quello contro l’attuale capolista, un po’ a sorpresa ma non troppo, del campionato, ovvero la Monti Prenestini.

Non è stata sicuramente una settimana semplice per la formazione allenata da Massimo Castagnari, che si è privata del centrocampista Ambro, che ha rescisso l’accordo che lo legava ai nerazzurri, un’assenza non da poco, anche se nella sua breve parentesi si era fatto notare più per la qualità nello spogliatoio che per quelle sul terreno di gioco, per via di alcuni acciacchi. Per il resto i nerazzurri dovrebbero presentarsi a ranghi pieni al Tamagnini.

Come molto spesso accade in questi casi, iniziano a circolare voci negative in città su quelle che possono essere le aspirazioni di tutto gruppo, anche se va ricordato che siamo solo ad un mese dal via del campionato e quest’anno anche la quarta classificata potrà gettare le sue fiches per un posto in serie D. La presenza recente in tribuna di due allenatori, entrambi ex, ha dato fiato a qualche voce che è circolata in città su possibili movimenti, che al momento non trova nessuna conferma e sul quale è preferibile sorvolare, ad oggi, anche per il profondo rispetto che merita Massimo Castagnari.

«Affrontiamo quella che in questo momento è la squadra da battere – dichiara il difensore Paolo Cerroni – se è la peggiore o la miglior partita in questo momento lo sapremo solo alla fine. Sappiamo che è un periodo dove le cose non stanno andando nel verso giusto, magari affrontare la prima della classe potrebbe darci la scintilla giusta, anche se una sconfitta potrebbe demoralizzarci ancora di più».

Sappiamo sicuramente che in partite di questo genere il Civitavecchia non sbaglia praticamente mai (basti ricordare gli anni passati con W3 Maccarese, Valmontone, Pomezia ed altre), anche se due anni fa mister Cangiano, oggi alla Monti Prenestini e in passato al Valmontone, giocò un brutto scherzo al Civitavecchia, rimontando da 0-2 a 3-2 e aggiudicandosi i tre punti al Tamagnini.

«Quando ci sono le partite importanti – riprende Cerroni – scendiamo in campo consci che faremo un’ottima prestazione. In casa, con il nostro pubblico, vogliamo sempre dare il massimo. I nostri avversari sanno che non avranno vita facile. In questo momento è importante trovare il risultato, ma anche la prestazione. La cosa più importante sarà non buttarci giù se dovesse andare male. Ci vuole tanto a costruire una squadra, è da fine luglio che ci alleniamo per il campionato, ma ci vuole anche poco per distruggere. Dobbiamo essere forti e sapere che non sarà una gara decisiva e dovremo continuare a combattere. Basta guardare il Valmontone dello scorso anno, che in questo momento era lontano e tanti lo davano per morto e poi alla fine ha vinto il campionato».

Civitavecchia-Monti Prenestini sarà arbitrata da Davide Cavasso della sezione di Aprilia, il quale sarà coadiuvato da due assistenti di Roma 1: Benito Eolo Sottile e Fabrizio Caprari.

@RIPRODUZIONE RISERVATA