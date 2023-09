È solo il 30 settembre, ma il Civitavecchia Calcio ha già pienamente impresso nella propria mente la frase “bisogna vincere”. Questo il mantra per la gara della quinta giornata di Eccellenza, che vedrà i nerazzurri di scena sul campo dell’Audace alle 11.

Dopo tre gare senza vittorie, tra campionato e Coppa Italia, urge un cambio di passo per il gruppo civitavecchiese. Il campanello d’allarme giunge ben forte, se si considera che Amatrice Rieti e Pomezia hanno fatto bottino pieno e in questo momento sembrano ciclopi, rispetto ad un Civitavecchia che appare piccolo piccolo. Ma sono sensazioni del momento, l’Eccellenza ci ha insegnato che le cose possono cambiare nel giro di pochi attimi, come accaduto l’anno scorso, quando l’Anzio sembra irraggiungibile e poi il Civitavecchia, con l’avvento di Caputo, si era fatto sotto, salvo poi scivolare con le famose partite con Nettuno e Ladispoli. L’Audace ha al timone un nome noto del calcio locale, ovvero Gianluigi Staffa, che, però, non sarà in panchina perché deve scontare la seconda giornata di squalifica dopo il “rosso” rimediato contro il Campus Eur, che ha fatto emergere il momento di nervosismo di un gruppo molto giovane e che cerca la sua dimensione nell’Eccellenza. Dal punto di vista della tecnica e dei nomi, il Civitavecchia è chiaramente favorito, ma la situazione psicologica e mentale non è rasserenante per le sbavature delle ultime settimane.

«Come assenti ci sono solo i lungodegenti Ruggiero e Serpieri - dichiara il direttore sportivo Daniel D’Aponte - per il resto tutti presenti, compreso il rientrante Luciani. È stata una settimana di ballottaggi pieni, con tutte le zone del campo coinvolte. È chiaro che Luciani non è ancora al meglio, essendo appena rientrato. Sarà una partita in cui potrebbero esserci dei cambi di formazione rispetto a domenica scorsa».

E chissà che in questo discorso possa entrare anche la questione Coppa Italia, con il Civitavecchia che sarà di scena mercoledì alle Muracciole di Aranova in una gara che dovrà per forza vincere e nella quale dovrà trovare assolutamente un gol. Se per la squadra è praticamente tutto ok, purtroppo in panchina non ci sarà ancora mister Stefano Manelli a causa della sua situazione di salute. Speriamo di vederlo il prima possibile calcare nuovamente il prato del Tamagnini, non tanto per questioni calcistiche, ma perché, e questo ci preme primariamente, significherebbe che il tecnico si starebbe lasciando questo momento non simpatico alle spalle.

«È complicato affrontare l’Audace - afferma Edoardo Luciani - dopo tre partite nelle quali non siamo andati a bottino pieno. Però, se togliamo la sfida con la Romulea, che è stata una partita a parte, ho visto comunque due grandi prestazioni per noi. Con l’Aranova siamo andati sotto per due volte e per due volte ho visto quella forza di rialzarci, di cercare il gol del pareggio. Ho notato tanta voglia da parte dei ragazzi di ribaltare il risultato, cosa che è successa anche con l’Aurelio. Domenica scorsa, proprio contro i romani, c’è stato uno step maggiore, perché avessimo avuto il pallino del possesso palla, abbiamo subito davvero poco e nell’unico tiro in porta loro è arrivato il gol. Midio non poteva fare nulla perché la palla era proprio sotto l’incrocio. Ci siamo subito impegnati per recuperare il passivo, in pochi minuti abbiamo segnato e poi abbiamo creato 3-4 occasioni importanti per andare in vantaggio».

Questa dovrebbe essere la partita del rientro per Edoardo Luciani. Quali sono le sue sensazioni? Com’è stato dover solo vedere dalla tribuna i propri compagni di squadra?

«Domani tornerò finalmente in panchina - annuncia Luciani - finalmente sarà con la squadra. Tornerò a respirare l’aria della domenica in campo. Sto meglio, non sono ancora pronto per i 90 minuti. Spero di poter fare almeno 10 minuti per poter mettere tempo nelle gambe. Sono contento di ritornare in gruppo, da fuori si soffre ancora di più rispetto a quando sei in campo. Si vede la partita in modo diverso, come se fossi un tifoso, perché noti le cose che non vanno e quindi sono contento di tornare in panchina e così potrò stare vicino ai miei compagni».

Con Manelli il Civitavecchia gioca in maniera diversa rispetto allo scorso anno. Come si sta adattando Luciani alla nuova proposta di gioco, visto che le modifiche riguardano molto chi gioca nel ruolo di trequartista, sia che si parli di Luciani, sia che interessi Costantini?

«Mister Manelli ha un tipo di gioco diverso rispetto a quanto visto gli scorsi anni - conclude Edoardo Luciani - l’idea è di mantenere il possesso palla, cercare di mantenere il controllo, senza con la concentrazione adatta. Sappiamo che con le qualità che abbiamo, possiamo riuscire a trovare uno spiraglio per un’occasione da gol. Mi sono trovato molto bene con il mister, approvo la sua idea e mi piace tanto il modo in cui ci esprimiamo. Mi piace il fatto che cerchiamo sempre di avere palla noi, in questo modo riusciamo a creare tante palle gol, cosa che si è vista anche nelle ultime due partite. Con un po’ di fortuna credo che saremmo riusciti a portare a casa il risultato pieno. Alla lunga questo gioco ci porterà grandi risultati, spero che già da questa domenica torneremo a fare tre punti».

Per Audace-Civitavecchia è stato designato come arbitro Daniele Sisti di Viterbo, mentre i suoi assistenti Daniele Colizzi e Pietro Guglielmi di Albano Laziale. Per questa domenica non sarà possibile seguire il Civitavecchia in diretta sull’app My Soccer Player, a causa dei problemi tecnici legati al campo di Genazzano.

