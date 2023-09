Un pareggio che sta decisamente stretto. Comincia così il campionato di Eccellenza per il Civitavecchia, che, dopo i bei risultati collezionati nel precampionato, non sfonda sul campo del Villalba e si deve accontentare di un pareggio per 1-1. Ma la squadra del debuttante Stefano Manelli meritava di uscire vincitrice del confronto di Guidonia e deve fare anche mea culpa per aver sprecato diverse occasioni per il gol della vittoria ed anche per il 2-0 prima del pari della formazione di casa. Anche una grande giornata del portiere rossoblu Quattrotto ha spostato l’asse verso il risultato di parità, ma ciò è anche frutto del merito del Villalba di essersi garantito un portiere di valore per la categoria. Ed a proposito di numeri uno: il Civitavecchia alla fine ha schierato, come si prevedeva alla vigilia il classe 2007 Francesco Midio, autore di una buonissima prova, attenta anche quando gli attaccanti avversari hanno voluto scaldare i suoi guantoni. Raramente commentiamo nello sport cittadino ragazzi classe 2007 che riescano a mettersi in mostra in contesti così elevati. Solo la ginnastica artistica, probabilmente, riesce a pareggiare questa situazione, ma quello è uno sport dove la carriera è molto più precoce e si arriva prima a certi livelli. Midio ha avuto già diverse esperienze: ha giocato per l’Urbetevere, dove il suo talento è finito sui taccuini degli osservatori della Fiorentina, che hanno deciso di farlo giocare in viola. Inoltre il ragazzo ha svolto dei provini, recentemente, per il Pescara. Ora è ancora prestissimo per incensare e prospettare carriere da star per il giovanissimo portiere, ma sicuramente possiamo dire che c’è un buon inizio. Tornando al contesto di Guidonia, dopo il calcio d’agosto che poco porta nelle casse delle squadre, se non autostima e meccanismi, la squadra nerazzurra ha cominciato il proprio compito su un campo ostico, quello del Villalba di mister Leone, tecnico molto navigato, in quello che era anche uno scontro tra generazioni di allenatori con il giovane Manelli. Il Civitavecchia deve fare a meno di Samuele Cerroni, acciaccato per un infortunio, e di Gianmarco Carta, che deve scontare due giornate di squalifica rimediata la scorsa stagione. La gara si accende al quindicesimo, dopo che i primi minuti erano stati principalmente di studio, ed è di Vittorini il sussulto. Punizione dal limite dell’area, praticamente ad un centimetro dalla riga di ingresso, e la sua staffilata supera la barriera e Quattrotto, portando avanti la Vecchia. È bastato un quarto d’ora al bomber dello scorso campionato di Eccellenza per propiziare la sua prima rete stagionale. Un’altra punizione bellissima, dopo quella dello scorso anno nell’amara trasferta con l’Anzio. Tanta la trama ma nulle le occasioni su entrambe i fronti, con Midio che si mette in evidenza respingendo una conclusione da fuori area del Villalba, quando il cronometro segnala il 35°. Quadrata, attenta nella fase difensiva e arcigna la Vecchia, che riparte raramente ma è praticamente padrona della propria metà campo, grazie ad un palleggio incisivo e attento, che non permette grandi ripartenze ai padroni di casa, mentre il Villalba non trova né il guizzo né la profondità per i suoi avanti. Si fa sentire molto anche il sole, che non sarà stato il solleone dello scorso luglio, ma comunque ha avuto un ruolo, non permettendo ai giocatori, ancora non nel pieno della forma, di poter alzare prepotentemente i ritmi. A lungo andare la partita si spezzetta ed ogni occasione che chi si avvicina alla panchina per chiedere una borraccia. Ripresa a viso aperto tra le due compagini. Parte alta e in pressione la Vecchia, dopo sei minuti in contropiede va vicinissima al raddoppio, ma Quattrotto ci mette una gran pezza. Sull’altro fronte il Villaba colleziona angoli e sulla pressione riagguanta il pari dopo nove minuti con Regis. La sfera, colpita di testa, prima colpisce il palo per poi carambolare alle spalle dell’incolpevole Midio. Uno a uno. Ritmi alti da una parte e dall’altra, con i due portieri che devono mantenere alta l’attenzione per non capitolare. In pratica, fatta eccezione per un intervento, sarà il portiere locale a mettere sul taccuino almeno tre ottimi interventi. Alla mezz’ora gli serve un miracolo per respingere in corner la sfera messa nel mezzo da Vittorini, la Vecchia spinge e, sugli sviluppi, si rende conto che dove non arriva la provvidenza ci pensa Quattrotto a vanificare il tutto. Il Villalba esce sporadicamente dalla propria metà campo, i nerazzurri non buttano via un pallone e manovrano costantemente. A cinque dalla fine serve ancora un Quattrotto in stato di grazia per mantenere il risultato sull’uno a uno. Lo farà in due occasioni, con l’ausilio di un difensore poco dopo, ed è da incorniciare la sua abilità. In pieno recupero ancora Qrattrotto con un punto che, viste le occasioni, va strettissimo ai nerazzurri, che, probabilmente, dovevano sfruttare meglio le importanti chance sotto porta per poter evitare di lasciare due punti sul campo di Guidonia. Non è assolutamente un crimine aver pareggiato, però, ripensando alla mancata qualificazione ai playoff dello scorso anno per un solo punto, è chiaro che il pensiero di aver perso un’occasione può balenare. «Per me è stata una grande emozione - commenta il vice allenatore del Civitavecchia Lorenzo Tarquini, che tornava dalle parti del Villalba con cui ha passato quattro stagioni - rivedere tutte le persone con cui ho condiviso momenti importanti. Mi aspettavo ritmi più bassi, essendo il 3 settembre, con 32 gradi, su un campo d’erba pesante, pensavo che ci fosse una partita diversa. Abbiamo avuto diverse occasioni, ne ho contate cinque nel secondo tempo. Nel primo siamo andati in vantaggio e non meritavamo tanto, nella ripresa abbiamo incassato il pareggio e forse ci spettava qualcosa di più. Il ritmo mi ha impressionato, sia da parte nostra che loro. L’obiettivo è di piazzarci nei primi posti della classifica, poi ovviamente ci sono mille variabili che potrebbero cambiare in corso d’opera. Ci sono diverse squadre forti, come Pomezia, W3 Maccarese, Valmontone, ci siamo noi e ce la giocheremo”.

