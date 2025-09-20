Primo vero banco di prova per il Civitavecchia Calcio, già giunto alla terza giornata del campionato di Eccellenza. Alle 15.30 i nerazzurri saranno di scena allo stadio Manlio Scopigno di Rieti per affrontare i padroni di casa, una delle maggiori candidate al successo finale. Non che le prime uscite stagionali siano stati un bicchiere d’acqua fresca per Funari e compagni, che hanno dovuto faticare per fare quattro successi su quattro, ma va anche spiegato che l’incontro sul campo degli amaranto celesti alzerà l’asticella delle difficoltà per il gruppo allenato da mister Castagnari.

Anche quest’anno Rieti-Civitavecchia si disputa a settembre: quest’anno alla terza giornata, nella volta precedente fu la seconda e finì 1-1, con la rete di Vittorini che non bastò per uscire con i tre punti in tasca. La Rieti è allenata da quel Stefano Scaricamazza che è sempre stato un brutto cliente per il Civitavecchia, sin da quando allenava la Valle del Tevere, che ottenne l’accesso ai playoff nazionali proprio ai danni dei nerazzurri.

Nel gruppo reatino tanti giocatori di gran richiamo, tra cui Danieli, Dovidio, Fofi, Marcheggiani, Oduamadi, Tirelli e Fabrizio Bianchi, che sarà uno degli ex di giornata. Ma per il Civitavecchia è arrivata una notizia davvero tremenda nelle scorse ore: Gabriele Canestrelli ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e si dovrà operare, anche perché si tratta di una ricaduta di un infortunio di qualche settimana fa. Quindi, a meno di splendide sorprese, la stagione del centrocampista è già terminata a settembre. Da valutare la situazione di Gagliardini, mentre Ambro sta meglio. Recuperato Pane.

«Affrontiamo una squadra costruita per fare il salto di categoria – dichiara il centrocampista Lorenzo Gagliardi – noi comunque ce la metteremo tutta. Noi non siamo da meno, non siamo gli ultimi arrivati e ce la giocheremo ad armi pari». Uno degli argomenti di questi giorni sono i tanti impegni che ha avuto il Civitavecchia già ai primordi della stagione, con il doppio incontro di Coppa Italia, mentre la Rieti è già uscita dalla competizione e non ha giocato nemmeno mercoledì scorso per il ritorno. Quindi i reatini potrebbero avere qualche energia in più.

«La Coppa toglie un po’ di energie – riprende Gagliardi – ma abbiamo vinto e quindi il morale è salito di molto. D’altronde è sempre una buona cosa puntare sul cammino in Coppa, crediamo di poter andare avanti in questo torneo».

E mercoledì scorso Gagliardi ha indossato la fascia di capitano, con la notizia giunta a pochissimi minuti dal fischio d’inizio, per via dell’infortunio capitato a Canestrelli, che, come detto, dovrà stare molto a lungo lontano dai campi. «Ho avvertito una bellissima emozione – conclude il centrocampista nerazzurro – siamo molto dispiaciuti tutti per Gabriele, daremo il massimo in campo a Rieti anche per lui».

Scelto un arbitro da fuori regione, anche se non da molto lontano, per Rieti-Civitavecchia. Al Manlio Scopigno arbitrerà Nicola Mascelloni della sezione di Grosseto. Bandierina in mano per Matteo Raggi di Viterbo e Gianmarco Guglielmo di Roma 1.

