Obiettivo tornare alla vittoria e dimenticare in maniera totale la prima sconfitta stagionale, maturata domenica scorsa a Rieti. Torna a calcare il green del Tamagnini il Civitavecchia Calcio, che questo pomeriggio ospiterà a Campo dell’Oro il Roma City, con fischio d’inizio programmato alle 15.30.

Non sarà semplice tornare a fare punti per l’undici di Massimo Castagnari, che si dovrà confrontare con uno scomodo cliente, appena sceso dalla serie D e che ha mantenuto alcuni elementi di valore. In squadra c’è anche un ex come Jacopo Contini, mentre non sarà della gara un altro che ha un passato nel team avversario, come Alex Gagliardini, con il difensore che starà fuori una ventina di giorni per un problema muscolare rimediato poco prima della gara di Rieti.

«Sulla carta sarà un match da bollino rosso – dichiara l’attaccante Cristiano Sebastiani – assieme a noi ed altre 3-4 compagini sono tra le più attrezzate del girone. Le prime giornate ci hanno dimostrato che ogni incontro è difficile ed ha le sue asperità. Ci metteremo lo spirito di sempre, vogliamo rialzarci dopo una brutta caduta contro una diretta concorrente. Roma City ha giocatori di qualità ed è molto attrezzata, con un allenatore come Alessandro Boccolini che conosco bene (era passato anche da Civitavecchia ai tempi della serie D, ndr), così come il direttore. So come lavorano e so le qualità che hanno, sia dentro che fuori dal campo. Non dobbiamo lasciare spazio ai loro singoli». Quanto ha inciso la caduta di Rieti durante la settimana di lavoro?

«Per come erano andate le prime giornate – riprende Sebastiani – pensavo che questa sconfitta incidesse di meno sul morale. Invece sembra che ci abbia dato la dimostrazione del fatto che ognuno di noi tiene a questa squadra più di qualsiasi altro campionato disputato in carriera. Ho visto che in questi giorni siamo stati molto giù di morale, nonostante siamo solo alla terza giornata e di tempo ce ne è tanto. Ci siamo fermati contro una squadra molto forte, con una sconfitta maturata con episodi che ci hanno condannato. Il clima che ho visto dimostra che ci teniamo tanto, sappiamo cosa è successo e contro chi abbiamo perso, ma siamo stati molto delusi lo stesso.

Spero che lo spirito di rivalsa ci faccia arrivare in campo molto carichi. In questo primo scorcio di stagione sono arrivati gol da tutti i reparti, ma da quello offensivo è arrivato poco in queste prime giornate. Su questo ci stiamo interrogando in queste settimane, in particolare sul fatto che tiriamo poco o che siamo poco incisivi negli ultimi 25 metri, puntando su altri aspetti per andare in rete. Questo non è un aspetto positivo, servono i gol degli attaccanti. Ma abbiamo raccolto tanto lo stesso, sono convinto che se arriveranno i nostri gol e le nostre giocate, allora credo che ci divertiremo».

Ci sarà un arbitro della sezione di Frosinone a mettere pace al Tamagnini: Matteo Antonucci. Assistenti arbitrali saranno Daniele Colizzi di Albano Laziale e Francesco Ferretti di Ciampino.

