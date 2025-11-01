Il Civitavecchia lascia dietro, almeno per ora, i panni sporchi della Coppa Italia, e si rituffa in quelli profumatissimi del campionato di Eccellenza. Alle 11.15, con orario posticipato pochi giorni fa, l’undici guidato da mister Massimo Castagnari sarà al Don Orione, a via della Camilluccia a Roma, per affrontare la Boreale in quello che rappresenta uno scontro classico dell’Eccellenza di questi anni.

I nerazzurri ci arrivano con la marcia in più del primo posto in classifica, seppur da dividere con l’Aranova. Il morale del gruppo non è totalmente positive, perché mercoledì è giunta una sconfitta interna contro il Certosa, che fa preoccupare per il proseguimento dell’avventura in Coppa Italia e soprattutto per una prestazione in sordina al Tamagnini. Vecchia prima, con i viola che non stanno andando particolarmente bene, sono di poco sopra alla zona playoff ed hanno sempre pareggiato nelle ultime quattro uscite e tre 0-0 consecutivi.

Ancora out il difensore centrale Di Mauro. Fuori anche uno dei migliori finora, il 2008 De Rosa, che costringerà mister Castagnari a cambiare qualcosa in formazione per la questione under. Ma gli ultimi giorni hanno ancora novità per quanto riguarda la rosa, con il direttore sportivo Marco Angelocore che ha chiuso l’accordo con due nuovi volti, annunciati nel pomeriggio di giovedì e che vanno a rimpinguare la rosa.

«Sarà sicuramente una partita difficile – dichiara l’attaccante Luigi Fontana, che arriva dall’esperienza in serie D con l’Atletico Lodigiani – la affronteremo nel migliore dei modi. Sono felice di giocare per il Civitavecchia. È una bella piazza. Il direttore Angelocore ha fatto tanto per avermi qui».

«Sono contento di essere arrivato in un gruppo forte ed affiatato come questo – sottolinea il centrocampista esterno Lorenzo Cestra, che ha già vestito il nerazzurro per uno scampolo di partita mercoledì scorso contro il Certosa – ringrazio i miei compagni per avermi accolto benissimo. Dobbiamo cercare di fare tre punti sul campo della Boreale, perché vogliamo il riscatto immediato. Già mercoledì ho avuto modo di sentire che possiamo puntare su un bellissimo pubblico che ci sostiene, vogliamo dare il meglio anche per loro. Abbiamo un obiettivo comune e vogliamo raggiungerlo insieme».

Per due giocatori che arrivano, ce ne sono due che lasciano. Stiamo parlando dell’attaccante Ivan Squerzanti, uno dei pezzi forti del mercato e quasi sempre titolare fino ad ora, e del centrocampista Jacopo Turchet, che lascia ad un solo mese preciso dal suo debutto in nerazzurro. Saranno gli unici movimenti o sono previsti altri interventi in fase di mercato? Staremo a vedere. Boreale-Civitavecchia sarà arbitrata da Davide Antonucci della sezione di Frosinone. Anche gli assistenti arriveranno dalla Ciociaria: Valerio Lucci e Beatrice Fattori.

