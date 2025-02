Chi pensava ad una linea morbida si è dovuto mestamente ricredere. I fatti di Civitavecchia-Romulea non sono passati inosservati al Giudice sportivo della Lnd, che ha squalificato per quattro giornate l’attaccante nerazzurro Manuel Vittorini. Il finale di gara era stato molto convulso, con il Civitavecchia che, a partire da giocatori e dirigenti, aveva circondato l’arbitro Messina per protestare per i due calci di rigore non concessi e per l’espulsione comminata a Pica. Ad un certo punto il direttore di gara aveva deciso di mostrare il rosso proprio per Vittorini. Ma il provvedimento del Giudice sportivo è stato pesantissimo per il giocatore e per la società. L’attaccante, come già detto, dovrà stare fuori per quattro giornate. La motivazione, come si legge nella nota, è «perché al termine della gara assumeva comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti della terna arbitrale». Quindi Vittorini dovrà saltare le partite con Luiss, Fiumicino, Aurelio e Tivoli. Inoltre la società ha ricevuto una multa di 300 euro, per le forti proteste da parte dei dirigenti, sempre all'indirizzo della terna arbitrale.

