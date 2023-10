C’è subito una gara cruciale per il Civitavecchia Calcio. Alle 16.30 fischio d’inizio alle Muracciole di Aranova per il ritorno dei sedicesimi di finale della Coppa Italia.

Dopo il 3-3 di due settimane fa al Vittorio Tamagnini la squadra di Stefano Manelli non ha alternative alla vittoria, in quando bisogna ricordare che in questo torneo vige ancora la vecchia regola, che speriamo venga accantonata quanto prima per allinearsi al calcio internazionale, sui gol in trasferta.

La notizia più importante potrebbe arrivare a giorni, ovvero che Stefano Manelli possa tornare in panchina, con la speranza che possa aver messo alle spalle un momento non proprio simpatico della sua vita.

Per quanto riguarda la formazione, in dubbio c’è solo Sevieri, che è stato fermato in questi giorni dalla febbre. In caso di assenza, è probabile che venga confermato Gagliardi come mediano di apertura e Ngom come mediano di mischia, volendo fare un raffronto con il rugby, che in questi giorni vedrà decidere le sorti dell’Italia al Mondiale. Come accade spesso per gli impegni infrasettimanali, saranno le ultime ore a far decidere la formazione che scenderà in campo contro l’undici di Di Curzio. All’andata, come detto, finì 3-3, con rimonta e contro rimonta ed alla fine arrivò il pareggio di Dario Mancini da subentrato.

«Sarà una partita importante - commenta il centrocampista Lorenzo Gagliardi - anzi, molto importante per la stagione. Sia noi dello spogliatoio che la società teniamo alla Coppa. In questi ultimi tre anni lo abbiamo chiaramente dimostrato. Sentiamo un po’ di pressione per il fatto di dover cercare la vittoria, ma fino a un certo punto. Sarà comunque una partita come tutte le altre, semplicemente perché ogni volta che scendiamo in campo lo facciamo per vincere, quindi anche con l’Aranova sarà così». Scenderà in campo un Civitavecchia rinfrancato, dopo il successo sul campo dell’Audace, che, seppur sia assolutamente nelle corde di questo gruppo, ha rappresentato un momento importante, per il riscatto dopo un periodo non andato come nei propositi. «Meritavamo di ritrovare la vittoria già dalle scorse gare - riprende Gagliardi, da quest’anno over e non più under - non mi riferisco a quella con la Romulea, ma sicuramente con Aranova all’andata ed Aurelio meritavamo di vincere. Purtroppo per situazioni sfortunate e nostre disattenzioni non siamo riusciti a prevalere, ma c’è sempre stata una prestazione di spessore da parte nostra e voglia di crescere proprio nelle nostre prove. Non eravamo fortissimi prima della gara contro la Romulea e non eravamo diventati i più scarsi dopo quella sconfitta. Questo è sempre stato il mio pensiero, ma credo che valga la stessa cosa per tutta la squadra. Abbiamo ritrovato delle certezze che avevamo perso a San Giovanni, siamo una squadra forte e lo stiamo dimostrando partita dopo partita».

Da quando mister Manelli è approdato sulla panchina del Civitavecchia, abbiamo notato che è cambiato il modo di giocare di Gagliardi. Meno incursore, meno presente sulla trequarti, ma più portato a venire a prendere il pallone ed ad impostare, quando non c’è stato Sevieri, oppure a fare da raccordo con l’ex Unipomezia nelle occasioni in cui hanno fatto coppia in mediana. Quindi un Gagliardi più mediano e meno mezzala, anche se più coinvolto nel passaggio verticale per gli attaccanti, come prevede proprio lo schema tattico di Manelli. Al di là dell’aspetto tattico che può piacere ai puristi del calcio, possiamo sicuramente dire che Gagliardi è uno dei giocatori più apprezzati dalla tifoseria nerazzurra, sia per la sua voglia di lottare nel campo che per le sue peculiarità, ma anche per l’attaccamento che ha dimostrato per il progetto, visto che da diversi anni fa parte della squadra nonostante faccia parte della schiera dei “forestieri”.

«Mi piace l’idea di calcio del mister - conclude Lorenzo Gagliardi - negli ultimi anni sono stato abituato a fare un po’ tutto, dal terzino, all’esterno fino al centrocampista. Do sempre il massimo per la squadra, cerco di adattarmi al meglio. Spero di riuscire ad interpretare bene il ruolo e di rispettare le direttive del mister, oltre ad essere funzionale per la squadra. Quanto sto facendo adesso rispecchia un po’ quello che mi veniva chiesto due anni fa, anche se con maggiore accortezza in fase difensiva».

Per questa partita è stato designato come arbitro Daniele Carbone Tamburro di Tivoli, sezione da cui provengono anche gli assistenti Daniele Rienzi e Davide Fadale.

