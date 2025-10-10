E’ durata davvero pochissimo l’esperienza di Danilo Ambro con la maglia del Civitavecchia. Il centrocampista palermitano ha rescisso l’accordo con i nerazzurri, ad appena tre mesi dal suo arrivo ufficiale. Un matrimonio flash, quello tra il giocatore e la formazione diretta da mister Castagnari, anche perché alcuni acciacchi non hanno permesso al ragazzo di mettere in mostra il suo valore. Il giocatore ha già ricevuto i saluti e gli attestati di stima dai suoi ex compagni di squadra.

Come già annunciato dal direttore sportivo Angelocore, sono previsti nuovi ingressi all’interno del gruppo, dopo quello della scorsa settimana del centrocampista Turchet.

@RIPRODUZIONE RISERVATA