Il Civitavecchia Calcio continua a vincere nel campionato di Eccellenza. Al Vittorio Tamagnini i nerazzurri hanno sconfitto per 2-1 il Colleferro e proseguono nel loro buon momento, dopo la vittoria della domenica precedente sul campo della Boreale. Praticamente tutti gli effettivi sono a disposizione, con mister Castagnari che decide di schierare Funari come terzino destro, in luogo di Fatarella, mentre vengono confermati Bianchi, Pica e Pompei. A centrocampo ancora in panchina Proietti, con le chiavi della mediana affidate a Laurenti e Gagliardi. Rei è il cursore che dalla destra si accentra per sfruttare il suo sinistro, mentre classiche sono le caselle di Luciani e Vittorini sulla trequarti, con Cruz prima punta. I primi punti vedono subito un Civitavecchia volenteroso, che vuole provare a soddisfare subito le esigenze del pubblico nerazzurro, anche per approfittare dello stop mattutino della W3 Maccarese, che è stata fermata per 1-1 sul campo della Tivoli. Nel primo tempo, pur dominando sul piano territoriale, i padroni di casa sono andati sotto al 22° alla prima vera occasione degli ospiti, con uno schema su calcio d’angolo che ha trovato impreparata la difesa nerazzurra, ed un tiro implacabile di Ferrari dalla lunetta, su cui Romagnoli non poteva fare nulla. La reazione del Civitavecchia, però, è stata immediata: meno di dieci minuti dopo, Rei ha firmato il pareggio su assist perfetto di Vittorini, riuscendo a fare ingresso nella zona terminale del campo, da dove ha ingannato il portiere avversario Giunta. Il cronometro segna il 29° minuto. Successivamente il Civitavecchia ha altre chance importanti per andare al riposo avanti nel punteggio, ma ogni volta manca sempre qualcosa, o un passaggio filtrante o la giusta coordinazione al tiro, oppure, come sempre accade la sfortuna. Bianchi schiaccia fuori di testa una grande chance, mentre Cruz stropiccia dal limite il possibile 2-1. Nella ripresa, al 55’, è stato lo stesso Vittorini a completare la rimonta con il gol decisivo, dopo uno scambio con Cruz, che permette al numero 7 del Civitavecchia di poter gonfiare la porta rossonera. I padroni di casa hanno altre chance nei minuti successivi, ma falliscono ogni tentativo di far vivere una conclusione della partita senza grossi batticuori. Il finale di gara è stato teso e combattuto, con poche opportunità per il Colleferro e l’espulsione di Avellini, che ha ricevuto il rosso, così come il colleferrino Fagiolo. La classifica sorride maggiormente alla squadra di Massimo Castagnari questa domenica, con il divario dalla vetta che si è ridotto a quattro lunghezze, con il comando del girone A, che è passato al Valmontone. Il Civitavecchia è terzo e tre lunghezze lo dividono dalla W3 Maccarese.

«È stata una vittoria importante - afferma uno dei match winner, ovvero l’attaccante Simone Rei - era quello che cercavamo ed è quello che cerchiamo ogni fine settimana. Il gol mi serviva per sbloccarmi. Sono contento di questo e speriamo ne arrivino altri. Mi trovo benissimo in questa squadra, mi hanno accolto tutti quanti come un figlio ed hanno fiducia a me. Devo ringraziare tutti e spero che questa fiducia pian piano possa essere sempre più importante per lo spirito dello spogliatoio. Dobbiamo continuare così su questa striscia, per portare in alto questo Civitavecchia. Quando giochiamo in casa l'atmosfera è bellissima per tutta la gente che viene per noi, siamo fieri e contentissimi di questo, ma, a prescindere da dove giochiamo, in casa o fuori casa, noi dobbiamo giocare come sappiamo e cercare di portare a casa i tre punti».

Civitavecchia: Romagnoli, Funari (19° st Fatarella), Bianchi, Pica, Pompei, Laurenti (43° st Cerroni), Gagliardi, Rei (36° st Avellini), Luciani (30° st Canestrelli), Vittorini, Cruz (40° st Di Vico). A disp. Calisse, Proietti, Rossetti, Cesaroni. Allenatore: Castagnari.

Colleferro: Giunta, Montella, Fagiolo, Treccarichi, Fiorentini, Di Mauro, Carlucci, Luciani, Vestenicky (19° st Valentino), Ferrari, Alessandro. A disp. Alloro, Baronci, Sterpone, Mariniello, Giannetti, Tetteh, Plini, Magnolia. Allenatore: Franci.

