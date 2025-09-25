La voce si sta espandendo sempre di più in città. Un’impresa conosciutissima in città sarebbe in procinto di diventare il main sponsor di una società pallanuotistica civitavecchiese, la quale assumerebbe il suo nome in vista della prossima avventura in campionato. L’operazione sarebbe stata caldeggiata negli ultimi mesi, ma in queste settimane tutto potrebbe diventare ufficiale. Al momento, ovviamente, nessuna conferma e bocche cucite sugli enti e sui personaggi coinvolti.

Ma sicuramente possiamo spiegare che questa impresa ha un legame con lo sport cittadino che va avanti da un po’ e negli ultimi tempi aveva un pochino strizzato l’occhio al mondo della pallanuoto. Intanto sempre questa società pallanuotistica avrebbe in mente di rimpolpare il proprio settore tecnici e starebbe inserendo nel club un allenatore molto conosciuto e che ha avuto dei successi, anche se in tempi recenti è stato un po’ lontano dal contesto locale.

Quindi dopo il mistero che ha aleggiato “mister X”, cosa che dovrebbe essere risolta nel breve, ora c’è anche da attendere che venga svelato l’arcano anche per “mister Y”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA