Martedì scorso alle ore 19.30 dal negozio B-Mad in via Baccelli 174, un gruppo di 27 ciclisti si è lanciato in un’avventura serale in mountain bike sui suggestivi Monti della Tolfa. L'aria era frizzante, carica di aspettative e adrenalina. I ciclisti, equipaggiati con fari potenti, caschi e tutto l'occorrente per un'uscita notturna in sicurezza, si preparavano a vivere un'esperienza unica. Il sole calava lentamente, tingendo il cielo di sfumature arancioni e rosse, prima di lasciare spazio al buio profondo della notte. Il percorso, scelto con cura, si snodava tra sentieri boscosi, salite impegnative e discese adrenaliniche. Ogni pedalata, illuminata dalla luce dei fari, svelava panorami mozzafiato e angoli nascosti di una natura incontaminata. Il gruppo, nonostante le difficoltà del terreno, manteneva un buon ritmo, supportandosi a vicenda e creando un'atmosfera di cameratismo e complicità. Il fruscio delle ruote sulle foglie secche e il sussurro del vento tra i rami erano gli unici suoni a rompere il silenzio della notte. Ogni tanto, una battuta scherzosa o un incitamento rompevano la concentrazione, strappando un sorriso ai partecipanti. Lontani dalle luci della città, i ciclisti si immergevano completamente nell’avventura, sentendosi parte integrante del paesaggio. Dopo diverse ore di pedalate e avventure, il gruppo ha fatto ritorno al punto di partenza, stanco ma con il cuore leggero. L'ultimo appuntamento della serata è stato alla pizzeria locale, dove un’accogliente luce calda e il profumo invitante della pizza appena sfornata li attendevano. I ciclisti si sono seduti attorno ai tavoli, tra chiacchiere e risate, condividendo aneddoti della serata. Questa escursione notturna sui monti della Tolfa non è stata solo un test di resistenza fisica, ma un’esperienza di comunità e scoperta. Il legame tra i partecipanti si è rafforzato, alimentato dalle sfide affrontate insieme e dai paesaggi spettacolari condivisi. Un’avventura che resterà nei loro ricordi, non solo come una serata di sport, ma come un’occasione speciale di connessione con la natura e con gli amici. Queste e le prossime uscite sono organizzate da BMAD e dagli Sbroccati.

