Una San Giorgio che lotta, compete e tiene testa fino all'ultimo ma che non riesce però ad avere la meglio sulla forza della Luiss Roma. Le avversarie, quarte in classifica nel girone C di Serie C Femminile, trionfano al tie-break con il risultato finale di 3-2 sul campo delle maccaresane. Quest'ultime, protagoniste assolute di una prestazione magistrale, si arrendono soltanto alla qualità delle ospiti emersa in quei dettagli che hanno fatto la differenza ai fini della vittoria. Spettacolo, colpi di scena e ribaltoni inaspettati. Questo è stato il match. Una partita in sé e per sé divertente, dal punto di vista del gioco o almeno per gli spettatori neutrali, più tesa invece per i componenti di entrambe le compagini. A dimostrazione di quanto accaduto sul campo, sono i seguenti parziali: 25-21/16-25/26-24/16-25/14-16. Partenza sprint per le padrone di casa, che con grande determinazione conquistano il primo set.

Luiss Roma che pian piano esce fuori e pareggia i conti, dominando il secondo parziale. Se la San Giorgio si riporta avanti con il punteggio, vincendo il terzo set, la Luiss Roma dilaga ottenendo il quarto e quinto parziale. Maccaresane che escono sconfitte ma consapevoli di quanto buono espresso di fronte ai propri tifosi, in vista dell'imminente sfida di domenica, quando alle 19.45 affronteranno il Volley Lab Settesoli in trasferta.

