L’unione fa le forze. Potrebbe essere questo il mantra per due società calcistiche cittadine nelle prossime settimane. Infatti stanno circolando indiscrezioni nel movimento locale, che danno per vicina la fusione tra due club locali. Da capire se si tratterà di una fusione vera e propria, oppure se ci sarà la classica unione d’intenti, con l’assorbimento, per quanto riguarda le carte, da parte di uno dei club.

Al momento non ci sono certezze su quelle che sarebbero le società coinvolte, ma la sensazione è che il cambiamento potrebbe incidere soprattutto nei quadri dei settori giovanili. L’obiettivo messo in cima alla lista dei desideri è quello di rinvigorire le forze e creare una società che abbia numeri importanti e che possa lavorare con ancora maggiori possibilità di successo sul territorio.

Nelle scorse settimane erano circolati dei rumors relativi ad uno dei due club che dovrebbero fondersi. In quel caso di era parlato di uno stretto accordo di collaborazione da parte di questa società assieme ad una terza, attualmente non coinvolta nel possibile processo di fusione. Ma la situazione si sarebbe increspata successivamente, con la mancata possibilità di giungere alla stretta di mano per via di problematiche organizzative e gestionali.

Ora ci sarà da capire se questo nuovo accordo possa andare avanti fino in fondo, con la speranza che il quadro del calcio locale, che sta diventando sempre più arricchito e variegato, possa avere un nuovo impulso, con la voglia e l’intento di favorire la pratica sportiva dei bambini e delle bambine.

