Si giocherà oggi alle 18.30 all'interno della cornice del trofeo delle regioni la Supercoppa italiana femminile in palio fra le Sniperine CRT, vincitrici del campionato italiano, e l'Hc Milano (finalista di Coppa Italia).

Per le civitavecchiesi, dopo il triplete dello scorso anno, la stagione inizia subito con un Trofeo in palio ed una partita molto importante.

In gara secca tutto può accadere, l'avversario è ovviamente di altissimo livello e la preparazione è ancora in costruzione non essendo iniziato il campionato.

«Il gruppo è consolidato e le ragazze sono esperte - afferma il presidente della CV Skating Riccardo Valentini - e nel roster non abbiamo cambiato nulla. Le gare singole, specie con avversari forti, sono sempre gare imprevedibili ma sono certo che le ragazze faranno di tutto per continuare la scia di successi dello scorso anno. Mi aspetto innanzitutto una prova di orgoglio, alle quali queste ragazze ci hanno abituato».

La gara sarà trasmessa in diretta sui canali federali.

