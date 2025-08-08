Detto, fatto. Come annunciato qualche giorno fa, il Comune intende incontrare le società sportive per ascoltarle e organizzare le prossime attività, a cominciare da “Settembre Sport in Piazza”, il tradizionale evento che si pone l’obiettivo di pubblicizzare a piazza della Vita le varie associazioni del territorio. Proprio per questi motivi, l’Amministrazione Comunale, con il Sindaco Marco Piendibene e il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico, ha convocato per martedì 20 agosto alle ore 10, presso la Sala Giunta di Palazzo del Pincio, un incontro con tutti i gestori degli impianti sportivi comunali in convenzione.

L’appuntamento, di natura politica e strategica, sarà dedicato all’organizzazione della partecipazione condivisa a “Settembre Sport”, l’evento in programma sabato 13 settembre alla Marina, che aprirà simbolicamente la stagione sportiva 2025-2026. L’obiettivo è quello di realizzare una vetrina aperta alla cittadinanza in cui presentare corsi, impianti, attività e opportunità, promuovendo una narrazione trasparente del patrimonio sportivo pubblico e delle realtà che lo animano. “Settembre Sport” sarà anche l’occasione per avviare un tavolo permanente di confronto tra Comune e gestori, destinato ad affrontare, nel tempo, temi strategici legati alla gestione e valorizzazione delle strutture.

«Lo sport è una risorsa fondamentale per la nostra comunità, non solo in termini di benessere fisico ma anche di coesione sociale e crescita educativa» – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene – «Per questo vogliamo valorizzare il lavoro quotidiano dei gestori e costruire un rapporto di collaborazione stabile e trasparente che guardi al futuro delle strutture pubbliche».

Sulla stessa linea il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico: «Questo primo incontro rappresenta l’inizio di una nuova stagione di dialogo. Partendo da “Settembre Sport” vogliamo dare alla città un momento di festa e di visibilità per tutte le realtà sportive, ma anche gettare le basi per un confronto costante, capace di migliorare l’accessibilità e la qualità dell’offerta sportiva cittadina».

Leggendo il dispositivo inviato a tutte le associazioni sportive cittadine, si nota che si tratta di un tavolo permanente di confronto politico e istituzionale, volto a promuovere una visione condivisa e una maggiore apertura verso la cittadinanza dell’uso e la valorizzazione degli impianti sportivi pubblici. Il tavolo ha natura politica e non tecnica, quindi non si entrerà nel merito di singole questioni tecniche o gestionali, che potranno essere oggetto di approfondimenti solo successivamente.