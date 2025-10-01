La banchina 13 del porto di Civitavecchia ha fatto da cornice ai Campionati Italiani Master, Under 21 e Femminile, regalando una giornata di grande sport e sana competizione, grazie anche all’organizzazione del team locale della Canna da Riva. Nella categoria femminile il titolo tricolore è andato a Emanuela Spighi dell’Ombrone, che ha preceduto sul podio Doriana D’Ilio della Cinetik Abruzzo ed Erica Strazzullo del Livorno, confermando l’ottimo livello tecnico raggiunto dal settore rosa.

Tra gli Under 21 si è imposto Davide Eugeni del San Benedetto, autore di una prova solida che gli ha permesso di superare Jacopo D’Eusanio (Cinetik) e Gianmarco Distaso, anch’egli del San Benedetto. Una categoria che ha messo in evidenza il vivaio e il futuro di questa disciplina. Grande spettacolo anche nel Master (over 55), con la sfida in famiglia tra i fratelli Bacchiani: il titolo è andato a Marco, che ha avuto la meglio su Massimo, mentre il sempre competitivo Nando Valvassura ha conquistato la medaglia di bronzo.

Ai piedi del podio, l’atleta di casa della Canna da Riva, Roberto Coppari, che ha lottato con determinazione davanti al pubblico amico. Da segnalare anche l’ottima prova di Giuseppe Di Iorio, capace di piazzarsi 13° nella classifica generale e di centrare ben due terzi posti effettivi, confermando di poter competere ad alti livelli in un contesto nazionale.

L’evento ha messo in luce non solo il valore tecnico degli atleti, ma anche la suggestiva cornice del porto di Civitavecchia, che si conferma sede ideale per manifestazioni di prestigio e punto d’incontro per appassionati e campioni di tutta Italia.

