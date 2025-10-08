Nel gruppo degli Snipers TecnoAlt che sta affrontando il campionato di serie A c’è un nuovo giocatore. Stiamo parlando di Alberto Faravelli, piemontese originario di Volpedo, che ha deciso di entrare a far parte della formazione allenata da Martina Gavazzi, anche per il legame che ha con il club nerazzurro. Infatti si tratta di un cognome conosciuto dai seguaci della Cv Skating, in quanto le sorelle Mara e Michela che hanno avuto delle esperienze importanti con le Sniperine Crt, con la prima che ne fa ancora parte e con cui ha vinto lo Scudetto della scorsa stagione.

Una decisione impegnativa quella di Alberto, ex giocatore del Monleale ai tempi della serie A, che si è trasferito a Civitavecchia, con il chiaro obiettivo di dare un’impronta alla squadra civitavecchiese, Faravelli ha già debuttato con gli Snipers TecnoAlt nelle prime due uscite stagionali contro Milano e Kraken, con il chiaro obiettivo di dare più scelte a Martina Gavazzi per le linee da schierare sul terreno di gioco.

