Un pareggio e una sconfitta ma con ancora passi in avanti in vista dell’esordio nel campionato di serie A. Il Crc ha partecipato all’ottavo Memorial Brendan Lynch giocando un triangolare contro i padroni di casa dell’Unione Rugby Capitolina e il Rugby L’Aquila. Nel primo match è arrivato un pareggio per 14-14 contro L’Aquila mentre nella seconda partita a prevalere è stata la Capitolina con il risultato di 28-14.

«Test importante per noi – spiega coach Umberto De Nisi - perché affrontavamo una grande squadra come la Capitolina ma anche L’Aquila. Ho visto grandi passi avanti sia sul piano offensivo che difensivo. Ho fatto ruotare tutti i giocatori utilizzando ben 28 elementi. Faccio anche un piccolo richiamo invece sull’aspetto mentale: negli ultimi minuti del nostro secondo match potevamo fare meglio. Continuiamo a lavorare per arrivare pronti al 19 ottobre quando esordiremo nel nuovo campionato».

