La Taekwondo Civitavecchia è lieta di annunciare l’avvio di un nuovo progetto dedicato agli over 60, con corsi di Taekwondo completamente gratuiti che si terranno presso la palestra della Scuola Borlone di Borgata Aurelia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il benessere fisico e mentale attraverso il movimento, offrendo un’occasione di socialità e crescita intergenerazionale. Il Taekwondo, arte marziale coreana basata su equilibrio, coordinazione e controllo del corpo, viene proposto in una forma adattata e accessibile, pensata per favorire la mobilità, la forza, la postura e la fiducia in sé stessi, anche in età matura.

Il progetto intergenerazionale mira inoltre a creare un punto d’incontro tra diverse fasce d’età, mettendo in contatto i praticanti più giovani con gli adulti e gli anziani, in un contesto di scambio, rispetto e inclusione — valori fondamentali di questa disciplina.

Le lezioni saranno condotte da istruttori qualificati della Taekwondo Civitavecchia, che guideranno i partecipanti passo dopo passo in un percorso sicuro e stimolante, adattando gli esercizi alle esigenze individuali.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Taekwondo Civitavecchia tramite i propri canali ufficiali Facebook o il numero 3492886455 oppure direttamente presso la palestra della Scuola Borlone di Borgata Aurelia nei giorni di martedì e giovedì dalle 17 alle 20.

Un’occasione unica per riscoprire il piacere del movimento, migliorare la qualità della vita e condividere energia e sorrisi con persone di ogni età.

