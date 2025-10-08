Simone Bezziccheri è un giocatore del Cerveteri. Il 32 enne di Cerenova ha firmato con il club cerite, dopo essere stato convinto dal diesse Scotti. Un'attaccante di peso, lo scorso anno nella Sorianese, prima con il Ladispoli e squadre di serie D. Sarà lui a dare un contributo importante al reparto offensivo.

«Contento della scelta, Cerveteri ha fame di calcio, i tifosi sono passionali come piace a me. Sono vicino casa, il mio lavoro non mi permette di sposarmi lontano, nonostante delle offerte arrivate per le quali ho rinunciato. E' l'ambiente che fa per me, l'accoglienza è stata bella. Prometto impegno, spero che con i miei goal il Cerveteri possa salvarsi. Non vedo l'ora di mettere i piedi sul campo», ha detto l'attaccante.

Gli etruschi dopo tre gare sono a secco , con zero punti nel carniere. Baciati dalla sfortuna, domenica prossima cercheranno di voltare pagina. Contro l'Atletico Capranica serve una vittoria per il morale, per galvanizzare una squadra che fino ad oggi non ha raccolto per quello che meritava.

