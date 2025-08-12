Domani pomeriggio alle ore 15.30 presso la Conad di Ladispoli, per la precisione in viale Europa, si disputerà un torneo di dama e scacchi. Obiettivo della manifestazione è quello di ricordare il damista Roberto Cartella, il quale è venuto a mancare da pochi mesi. Apprezzato giocatore di dama in tutta Italia, Roberto aveva cominciato a giocare fin da giovane ed era riuscito ad arrivare alla categoria di maestro, studiando e facendo esperienza a forza di giocare con gli altri damisti. Ladispolano tesserato con il Circolo Damistico Romano, Cartella aveva poi partecipato ad un allenamento ed aveva vinto un torneo disputatosi presso la Lega Navale di Civitavecchia. Gli amici ed in particolare Roberto, sempre di Ladispoli, lo vogliono ricordare con questo torneo che è aperto a tutti, chi vuole partecipare e pregato di presentarsi almeno mezz'ora prima per poter contribuire all’organizzazione delle attività. La partecipazione è completamente gratuita. Per qualsiasi informazione si può telefonare ai numeri 3882543875 e 3393621840. L’evento previsto a viale Europa si concluderà per le ore 19.30, sicuramente con tanti giocatori che vorranno ricordare al meglio la figura di Roberto Cartella ed allo stesso tempo divertirsi e vivere un pomeriggio spensierato, con la voglia di mettere in altto la propria passione per la dama e per gli scacchi.

