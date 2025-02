Il Kaysra si riprende subito dal ko con Caprarola e cala il tris fuori casa con la Vejanese. È vero che ha affrontato il fanalino di coda, ma è anche vero che mister Graniero ha dovuto fare i conti con le tante assenze: Levano, Giannella, Tamasi, Coda, Morlando, Musa, Scaramozzino e Spina. Una vera emergenza ma chi ha giocato non ha fatto rimpiangere nessuno. Kaysra in campo con il 4-2-3-1. Ricciardi tra i pali, D’Alpino e Bonafede terzini con al centro Maronato e Petronio. In mezzo al campo Tenaglia e Graniero, poi tridente Virgili-Verna-Santori dietro alla punta Bordonaro. Ospiti meglio nel palleggio e nella concentrazione. Al 15’ D’Alpino vede con la coda dell’occhio Verna che di testa sblocca il match. Sembra tutto in discesa ma non è così. Black out per i cerveterani che concedono un rigore alla Vejanese ma Ricciardi si esalta e neutralizza il tiro dagli 11 metri. Grande chance per Maronato non sfruttata mentre Petronio si fa espellere per proteste lasciando i compagni in 10. Graniero costretto a togliere Tenaglia inserendo Mele. Gli etruschi ripartono meglio nella ripresa e raddoppiano ancora con Verna. Bonafede lo serve, l’attaccante tira e coglie il palo ma sulla ribattuta si inventa un eurogol. I padroni di casa non riescono a riaprire il match (merito ancora di Ricciardi) e i tre neo entrati del Kaysra, Cenciarini, Iavasile e Cianci (rispettivamente per Graniero, D’Alpino e Verna), costruiscono la rete che chiude i giochi. È Iavasile a servire Cianci che sigla il 3-0. Poi si fa buttare fuori a risultato acquisito anche Santori, una ingenuità. «Sono soddisfatto dei ragazzi - commenta mister Graniero - soprattutto da chi finora stava giocando meno e ha contribuito in modo alla vittoria. Per un allenatore è importante. Dobbiamo nello stesso tempo limitare gli errori e le ingenuità perché si rischi di rovinare le cose buone. Bisogna crescere sotto questo aspetto. Ero fiducioso alla vigilia e i ragazzi sono entrati in campo con determinazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA