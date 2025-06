E' ufficiale, la DM 84 Cerveteri, compagine di Prima categoria, ha scelto Francesco Campoli in qualità di allenatore per la prossima stagione. L'ex difensore , infatti, è il sostituto di Pietro Virgili che ha deciso di prendersi una pausa per motivi lavorativi. Il neo tecnico avrà il compito di guidare una formazione che sarà allestita per un torneo competitivo. «Intanto ringrazio la società per la fiducia, ho accettato senza esitare, spinto dalla voglia di fare bene con una squadra della quale sono stato giocatore fino a qualche anno fa». Il 33 enne è deciso a mettersi in gioco per iniziare una nuova esperienza. «Mi piace allenare, è una scommessa che spero di vincere con impegno e lavoro. Ci siederemo intorno a un tavolo per decidere quali linee adottare, soprattutto sulla formazione della squadra che con qualche innesto potrà dare vita a un campionato importante - ha concluso il neo allenatore giallorosso».

