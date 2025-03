Un weekend a tutto hockey si terrà al PalaMercuri in questi tre giorni. Si comincia il venerdì alle 19.30 col derby fra la prima squadra, gli Snipers TecnoAlt, e la seconda squadra, gli Snipers VR3. Poco da dire al risultato agonistico: i TecnoAlt sono già matematicamente primi e puntano con decisione alla vittoria anche della seconda fase; i VR3 concluderanno qui il proprio campionato di serie C. Doppia partita anche domani pomeriggio: alle ore 19.30 in campo i piccoli dell'under 12 Pizza a Volontà, contro Bari, mentre alle 21 in campo il Cus Verona per il campionato italiano under 18 elite. Domenica altra giornata di fuoco: la mattina spazio all'under 12 con Bari, Castelli Romani e Cv Skating contro in tre partite. Alle ore 15 scendono in campo le Sniperine CRT, fin qui prime a punteggio pieno e davvero inarrestabili in questa stagione in cui hanno già conquistato anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia; alle ore 16.30 si chiude il weekend con un'altra sfida di under 18 elite, stavolta avversario il Bomporto. «Come già detto in più occasioni il PalaMercuri è uno snodo cruciale per tutto l'hockey in line italiano - afferma il presidente Riccardo Valentini - in questa tre giorni ospiteremo squadre da Verona a Bari, da Genzano a Torre Pellice, da Bomporto a Civitavecchia. Ragazzi, staff e genitori da ogni parte d'Italia che purtroppo prima di arrivare al campo e giocare il proprio sport dovranno imbattersi nelle disastrate condizioni della strada che conduce al PalaMercuri. Sarà l'ennesima occasione in cui purtroppo ci dovremo vergognare di ciò. Me ne dispiaccio molto. Spero che si possa intervenire, quanto meno con una sistemazione temporanea in attesa dei lavori per cui l'amministrazione ha già espresso la volontà di intervenire».

