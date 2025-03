Poco più di un’ora di gioco è stata sufficiente alla Maury's Com Cavi Tuscania per regolare i conti nei confronti di una Green Volley Roma apparsa da subito fin troppo modesta per tentare di impensierire i più quotati avversari. Impegnati nella lotta per non retrocedere i romani non potevano certo sperare di andare a punti contro una squadra in piena forma e lanciatissima all'inseguimento della capolista Genzano, da sabato scorso avanti di sole due lunghezze. Al fischio di inizio dei signori Dario De Martino e Giovanni Di Martino, la Green Volley Roma scende in campo con Rossino al palleggio e Gaia opposto, Palumbo e Bottalico di banda, Borracino e Pregnolato centrali, Colasanti libero. La Maury's Com Cavi Tuscania risponde con Marrazzo in regia e Buzzelli in diagonale, Festi e Simoni centrali, Genna e Borzacconi di banda, Rizzi libero. Parte subito forte Tuscania e mette subito in affanno i padroni di casa che chiudono il primo parziale a 13. Il secondo set parte più equilibrato con i capitolini subito avanti grazie al loro opposto Gaia particolarmente ispirato dai nove metri che porta il tabellone sull'11-9 con tanto di ace. Riordinate le idee approfittando del time-out chiesto dalla panchina, Tuscania riprende a dettare il ritmo di gioco e grazie al turno in battuta di Borzacconi si riporta avanti 13-16. Vantaggio che gli ospiti conserveranno, incrementandolo, fino al termine del parziale 19-25. Terzo set con Green Volley che prova a reagire (4-2), ma l'ace di capitan Buzzelli, top scorer del match con 22 punti, frena subito gli entusiasmi (4-4). Poi il parziale di 5 a zero dai nove metri da parte di Borzacconi che porta in fuga Tuscania 5-10. Perez Moreno ne approfitta per dare spazio alla panchina: dentro Rogacien, Stoleru, De Angelis e Pieri rispettivamente per Genna, Festi, Marrazzo e Borzacconi. L'andamento del parziale non cambia con Tuscania che chiude 18-25.

IL TABELLINO. Green Volley Roma-Maury’S Com Cavi Tuscania: 0-3 (13-25, 19-25, 18-25).

Durata: 21’, 24’, 24’.

Arbitri: Dario De Martino e Giovanni Di Martino.

Green Volley Roma: Meffi, Gaia 6, Borracino 11, Pregnolato 2, Colasanti (L1), Mastracchi 1, Russino 1, Severoni, Bottalico 3, Carlini 8, Minghiglioni (L2), Palumbo, Aceto, Guglielmo.

Maury’S Com Cavi Tuscania: Buzzelli (cap) 22, Marrazzo 3, Simoni 6, Genna 7, Festi 6, Rogacien 1, Stoleru, Pieri, Borzacconi 8, De Angelis, Rizzi (L), Quadraroli (L), Fusco, Silvestrini. Allenatore: Victor Perez Moreno. Assistente: Francesco Barbanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA