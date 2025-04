L’illusione e poi la resa. La ventiduesima giornata di serie C per l’Asp Civitavecchia fa registrare una sconfitta per 3-0 contro la fortissima compagine del Torsapienza Volleyfriends. Sabato pomeriggio, in un vivace palasport Insolera-Tamagnini anche a causa del chiassoso tifo romano, la squadra civitavecchiese ha esordito nel migliore dei modi nel primo set, rispondendo punto su punto alla squadra ospite che, vale la pena ricordare, aveva ben 19 punti in più in classifica. Il primo set, poi perso 23-25, aveva fatto ben figurare il sestetto rossoblù dando anche leggermente l’illusione di assistere ad una partita di livello. Invece no: il secondo e il terzo set hanno mostrato chiaramente la differenza di valori in campo, testimoniata anche dal punteggio con cui l’Asp Civitavecchia ha perso i parziali, rispettivamente 13-25 e 10-25. Troppo forti le romane sul piano fisico e con varie soluzioni d’attacco; smarrite le civitavecchiesi che hanno pagato qualche disattenzione di troppo in ricezione. Buone le prove individuali del capitano Federica Belli e dell’altra veterana Claudia Cammilletti, certezze della squadra in ogni momento.

IL COMMENTO DEL TECNICO GUIDOZZI. «Abbiamo giocato un primo set ottimo che abbiamo perso solo per merito degli avversari. Nel secondo set ci è venuta meno la ricezione e questo contro una squadra che batte benissimo come Volleyfriends lo paghi», ha dichiarato dopo la partita l’allenatore rossoblu Giovanni Guidozzi. «La nostra sconfitta è merito degli avversari che hanno dimostrato di essere più bravi. Noi siamo andati un po’ in difficoltà mentalmente nel secondo set ed è su questo aspetto che continueremo a lavorare».

La sconfitta di sabato non cambia nulla in merito al giudizio complessivo stagionale per l’Asp Civitavecchia, saldamente al sesto posto con 34 punti e “prima degli altri”, ovvero la squadra con più punti nel girone dopo le magnifiche prime cinque che si giocheranno i playoff.

