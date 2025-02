Troppo forte la Tiber per la DCL Edilizia Ladispoli, costretto ad alzare bandiera bianca davanti alla capolista, che vince al Pala Sorbo per 101-77.

Una gara combattuta da parte dei ragazzi di coach Russo, che nulla hanno potuto davanti alla forza dei capitolini, bravi ed esperi, capaci di capitalizzare le azioni prodotte nei quattro tempi.

Una sconfitta che non brucia, che non intacca il morale delle formazione tirrenica, che il presidente Massimo Maria Albano ha visto in salute.

«Non sono queste le gare che dobbiamo vincere, sicuramente sono stati più forti di noi e gli va dato merito. Posso dire che abbiamo fatto una gara grintosa, senza mollare. Ci abbiamo messo cuore, gambe e volontà. Certo non era una gara agevole, adesso pensiamo alla prossima sfida, non meno facile di quella con la Tiber. Ci aspetta Le Salle, sarà una trasferta insidiosa, dove servirà una grande prestazione, una partita pimpante per tornare a vincere e rincorrere il playoff, che sono sicuro disputeremo - ha concluso il presidente Massimo Albano».

